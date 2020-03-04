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HaberlerAstroloji Haberleri Yeni olasılıklar var
04.03.2020 - 00:00 |

Yeni olasılıklar var

Bugün Yengeç burcuna ilerleyen Ay bizi duygusal açıdan daha hassas ama girişken kılmakta.

Yeni olasılıklar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcuna ilerleyen Ay bizi duygusal açıdan daha hassas ama girişken kılmakta. Sevdiklerimiz için daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz. Ailemize ya da çocuklara yönelik işler hız kazanabilir. Bugün aynı zamanda farklı alternatifler ortaya çıkıyor. Saka burcuna geri dönen Merkür, eksik kalan bir düşüncemizi yeniden tamamlayabileceğimizi anlatmakta.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde daha akıcı bir iletişim kurabiliriz. Hareket ve ziyaretler vurgulanmakta. Özellikle günün ikinci yarısında daha fazla görüşme, iletişim ve olumlu yönde kurulabilecek ilişkiler var. Bugün aşkta bazı sıkışıklıklar ya da bizi karar almaya zorlayabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha sabırlı olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton  8/Köpek   Kararlı davranabiliriz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Başkalarından yapıcı danışmanlık alabiliriz. 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konularda zıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir.  Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz.  Gün içinde geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Bu konularda kendinizi rahatlatmaya çalışın. Bundan dolayı akşam saatlerinde kendinizi daha fazla yorulmuş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Dedikodulara kulak asmamalısınız. Akşam saatlerinde kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili engeller hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Tartışmalara karşı duyarlı olun. Sorumlu olduğunuz işlerinizde gelecek yönünde beklentilere girebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çok çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde yorucu koşullar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olaylar kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha yorucu koşullar olabilir. Kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi bazı olaylar yorabilir. Fikir ayrılıkları doğabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Gün içinde birçok konuda alternatif planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak engellenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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