Yeni olasılıklar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcuna ilerleyen Ay bizi duygusal açıdan daha hassas ama girişken kılmakta. Sevdiklerimiz için daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz. Ailemize ya da çocuklara yönelik işler hız kazanabilir. Bugün aynı zamanda farklı alternatifler ortaya çıkıyor. Saka burcuna geri dönen Merkür, eksik kalan bir düşüncemizi yeniden tamamlayabileceğimizi anlatmakta.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde daha akıcı bir iletişim kurabiliriz. Hareket ve ziyaretler vurgulanmakta. Özellikle günün ikinci yarısında daha fazla görüşme, iletişim ve olumlu yönde kurulabilecek ilişkiler var. Bugün aşkta bazı sıkışıklıklar ya da bizi karar almaya zorlayabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha sabırlı olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Köpek Kararlı davranabiliriz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Başkalarından yapıcı danışmanlık alabiliriz.