Yeni sezon Mayıs ayında başlıyor!

Akıllarda yer eden Kişisel Asistan hizmeti, havuzlu, bahçeli ve geniş terasa sahip odaları, tam donanımlı mutfağa sahip rezidans daireleri, barbekü köşeleri ve sonsuzluk havuzuna sahip asırlık zeytin ve çam ağaçlarının arasında yer alan göz alıcı süit ve villalarıyla Ege Kıyılarının vazgeçilmez tatil durağı, 2020 yazını unutulmaz anılara dönüştürmek üzere misafirlerini bekliyor!



Kişiye özel hizmetlerinin yanı sıra ‘Wellbeing Retreat’ hizmeti ile misafirlerine huzurlu ve sağlıklı bir tatil vadediyor. ‘Wellbeing Retreat’ paketi, içerisindeki günlük olarak hazırlanmış sağlık ve bakım programları, yoga dersleri, vücut analizi ve 5 Element Danışmanlığı ile benzersiz bir tecrübe yaşatmak üzere tasarlandı. Bu özel paket aynı zamanda, Mandarin Oriental, Bodrum’un dingin atmosferinde, misafirlerinin kendilerini yeni baştan yaratacakları günlük bir detoks menüsünü de içeriyor. The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum’un ‘Time Rituals’ (Zaman Ritüelleri) bakımı, misafirlerini bedensel, zihinsel ve ruhsal canlanmaya davet ediyor.



'Bir Gece Daha' Cennet Koyu'nun tadını çıkarın

Mandarin Oriental, Bodrum, 2020 sezonu açılışına özel, ‘One More Night’ teklifi ile misafirlerini daha uzun süre konaklayabilecekleri unutulmaz bir yaz tatili deneyimine davet ediyor.

20 Mayıs – 30 Haziran arasında, birbirini takip eden en az iki gece konaklama rezervasyonu yaptıran misafirler, hem eğlenecekleri hem de dinlenecekleri bu muhteşem tatili Mandarin Oriental, Bodrum’un hediyesi olan üçüncü gece ile uzatıp, denizin, güneşin, 2 km sahilin, doğa ile iç içe yürüme yolları ve bahçelerinin, Mandarin Oriental’a özgü imza terapilerin ve birbirinden özel enfes manzaralara sahip restoran ve barların tadını doyasıya çıkarabiliyor.

Ezber bozan konaklama deneyimi

Mandarin Oriental, Bodrum, 2020 sezonunda ayrıcalıklı özelliklere sahip yepyeni bir villayı misafirleriyle tanıştırıyor. Beş yatak odalı ‘Magnolia Villa’, gözlerden uzak, özel konumuyla eğlenceli bir konaklama arayışında olan büyük aileler için son derece ideal. Tam donanımlı bir mutfağı ve gösterişli bir yaşam alanı bulunan villanın göz kamaştıran manzaraya sahip terasında, barbekü alanı, özel havuz, duş ve geniş bir oturma bölümü mevcut.



Tadına doyulmaz bir lezzet resitali

Açıldığı günden bu yana çok sayıda önemli gastronomi ödülüne layık görülen Mandarin Oriental, Bodrum’un, sosyal mesafeli geniş, ferah ve konforlu yeme-içme noktaları, 2020 sezonunda lezzet tutkunlarını zengin bir menü yelpazesiyle buluşturuyor. Mandarin Oriental, Bodrum’un geniş restoran yelpazesi; birbirinden lezzetli yemekleri ve taze, mevsimlik malzemelerle hazırlanan yaratıcı sunumları ile sofistike İtalyan restoranı Assaggio’yu, tatlarıyla iz bırakan balık ve deniz ürünleri restoranı Bodrum Balıkçısı’nı ve sezon boyunca yeni teppanyaki menüsünü servis edecek dünyaca ünlü modern Japon restoranı Kurochan by Ioki’yi içinde barındırıyor.

Mandarin Bar, Mandarin Oriental, Bodrum’un yetenekli miksolojistinin yenilikçi ve inovatif ruhunu yansıtan yaratıcı kokteylleri ve canlı müzik eşliğinde harika vakit geçirmeye olanak sağlarken, The Mandarin Cake Shop görsel dokunuşlarla taçlandırılmış enfes tatlı ve pastalarıyla hem göz hem de damak zevkine hitap ediyor. Resort’un özel plajı Blue Beach’te yer alan Blue Beach Club & Bar’da, misafirler tüm gün Mandarin Oriental, Bodrum’un Türk mutfağında uzman hünerli şeflerinin hazırladığı leziz atıştırmalıkların tadına varabiliyor. Pool Bar & Restaurant, gün boyu sunduğu yiyecek-içecek servisiyle havuz kenarı keyfinden vazgeçmek istemeyenler için birebir! Sofra Restaurant’ın sağlıklı, glütensiz ve doğal seçeneklere de yer verdiği dünya mutfağından titizlikle seçilmiş tatları bir araya getiren zengin à la carte menüsü ise her türlü beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

Mükemmel terapinin tarifi: Doğayla iç içe spor keyfi

Tüplü dalış, şnorkelle yüzme, yelken, balık tutma gibi birçok açık hava aktivitesine ek olarak, iki tenis kortu, bir basketbol sahası, Cennet Koyu boyunca uzanan yürüyüş parkuru ve birden fazla yüzme havuzuyla Mandarin Oriental, Bodrum, sporsever misafirlerinin adrenalin ihtiyacına hayli tatminkar bir cevap veriyor!

Kendinizi şımartmanın en lüks yolu: The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum

Global çapta birçok prestijli ödülün sahibi The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum, lüks ambiyansında bölgenin en kapsamlı sağlık, bakım ve güzellik uygulamaları seçkisine yer vererek sizi iç huzurunuzu yeniden keşfetmeye çağırıyor. The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum, masaj uygulamalarında Mandarin Oriental, Bodrum’un bahçesinden gelen zeytinyağı, adaçayı ve lavanta gibi doğal ürünleri kullanarak sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsediğini ortaya koyuyor.

The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum aynı zamanda, ‘Wellbeing Retreat’ paketi kapsamında misafirlerin geleneksel Türk hamamı ve sağlık yönelimli yeni terapi alternatiflerini deneyimlemeleri için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.

Düşlerinizin ötesinde bir düğün

Resort, Bodrum’un ferahlatıcı atmosferinde geniş bir çim alana, zeytin ağaçlarına ve 1.500 kişiye kadar davetli kapasitesine sahip ‘Olive Garden Beach’ gibi tabiatıyla göz kamaştıran düğün mekanlarına da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gelin ve damat adaylarına yönelik bekarlığa veda partileri ve gelinlerin geleneksel kına gecesi organizasyonu da dahil, düğün öncesi eğlenceleri için doğanın kalbinde yepyeni mekan alternatifleri sunuyor.

Mandarin Oriental, Bodrum’da Çocuk Olmak!

Çocuk gelişimi programları alanında lider olmakla beraber, 1976’dan bu yana 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Gymboree, 2020 sezonu boyunca Mandarin Oriental, Bodrum’da ‘Gymboree Play&Music’ kapsamında, çocuklarda güven duygusu ve yaratıcılığı teşvik etmek adına küçük misafirlere eğitici ve eğlendirici aktiviteler sunuyor. Yogadan seramik yapımına, yemek derslerinden özel doğum günü partilerine kadar uzanan etkinlik alternatifleri miniklerin tatil keyfini ikiye katlıyor!