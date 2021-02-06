Yeniay öncesinde stresli ve yorucu görünümler
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
Bu hafta 11’indeki yeniay öncesinde oldukça stresli ve yorucu görünümler var. Bugünlerde ilişkilerimizde ve mutluluk arayışımızda bizi kırılgan ya da daha sert hale getiren durumlar yaşayabiliriz. Ancak sürprizler de bakış açımızı değiştirebilir. 10’u civarına dikkat edelim. Bu tarih etrafında zarar ve ziyan veren durumlar, kazalar, hırsızlıklar ya da iletişim problemleri, tartışmalı durumlar bizi oldukça zorlayabilir. Daha önlemci olmalıyız. Zira Merkür geri giderken, Mars’tan zarar görüyor. 11’inde Saka burcundaki yeniay ise daha olumlu bir hava getirecek. Özellikle ilişkilerimizde olumlu bir hava yaratmak, yaratıcı konulara yönelmek açısından kendimizi daha iyi motive edebileceğiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
7 Şubat Pazar
Sabırsızlığın ya da abartılı tutumların neden olabileceği durumlara karşı daha akılcı olmaya bakalım.
8 Şubat Pazartesi
Psikolojik açıdan çok rahat hissedemeyebiliriz. Bizi duygusal açıdan zayıflatan durumlar var.
9 Şubat Salı
Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi daha depresif ve ağır yükler altında hissedebiliriz.
10 Şubat Çarşamba
Daha gerçekçi olmak durumundayız. Belirli konularda beklemeler var, sabırlı olmalıyız.
11 Şubat Perşembe
Yeniay ile birlikte daha pozitif ve umut vadeden koşullar var. Geleceğe yönelik düşünceler ön planda.
12 Şubat Cuma
Öğle sonrasında hayallerimize, yaratıcı konulara daha çok zaman ayırabiliriz.
13 Şubat Cumartesi
Kolayca etki altında kalabiliyoruz. Bugün dağılmamak, biraz daha dikkatli, özenli davranmak gerekiyor.