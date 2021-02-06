Yeniay öncesinde stresli ve yorucu görünümler

Bu hafta 11’indeki yeniay öncesinde oldukça stresli ve yorucu görünümler var. Bugünlerde ilişkilerimizde ve mutluluk arayışımızda bizi kırılgan ya da daha sert hale getiren durumlar yaşayabiliriz. Ancak sürprizler de bakış açımızı değiştirebilir. 10’u civarına dikkat edelim. Bu tarih etrafında zarar ve ziyan veren durumlar, kazalar, hırsızlıklar ya da iletişim problemleri, tartışmalı durumlar bizi oldukça zorlayabilir. Daha önlemci olmalıyız. Zira Merkür geri giderken, Mars’tan zarar görüyor. 11’inde Saka burcundaki yeniay ise daha olumlu bir hava getirecek. Özellikle ilişkilerimizde olumlu bir hava yaratmak, yaratıcı konulara yönelmek açısından kendimizi daha iyi motive edebileceğiz.

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