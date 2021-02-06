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06.02.2021 - 00:00 |

Yeniay öncesinde stresli ve yorucu görünümler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Yeniay öncesinde stresli ve yorucu görünümler
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Bu hafta 11’indeki yeniay öncesinde oldukça stresli ve yorucu görünümler var. Bugünlerde ilişkilerimizde ve mutluluk arayışımızda bizi kırılgan ya da daha sert hale getiren durumlar yaşayabiliriz. Ancak sürprizler de bakış açımızı değiştirebilir. 10’u civarına dikkat edelim. Bu tarih etrafında zarar ve ziyan veren durumlar, kazalar, hırsızlıklar ya da iletişim problemleri, tartışmalı durumlar bizi oldukça zorlayabilir. Daha önlemci olmalıyız. Zira Merkür geri giderken, Mars’tan zarar görüyor. 11’inde Saka burcundaki yeniay ise daha olumlu bir hava getirecek. Özellikle ilişkilerimizde olumlu bir hava yaratmak, yaratıcı konulara yönelmek açısından kendimizi daha iyi motive edebileceğiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

7 Şubat Pazar

Sabırsızlığın ya da abartılı tutumların neden olabileceği durumlara karşı daha akılcı olmaya bakalım.

8 Şubat Pazartesi

Psikolojik açıdan çok rahat hissedemeyebiliriz. Bizi duygusal açıdan zayıflatan durumlar var.

9 Şubat Salı

Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi daha depresif ve ağır yükler altında hissedebiliriz.

10 Şubat Çarşamba

Daha gerçekçi olmak durumundayız. Belirli konularda beklemeler var, sabırlı olmalıyız.

11 Şubat Perşembe

Yeniay ile birlikte daha pozitif ve umut vadeden koşullar var. Geleceğe yönelik düşünceler ön planda.

12 Şubat Cuma

Öğle sonrasında hayallerimize, yaratıcı konulara daha çok zaman ayırabiliriz.

13 Şubat Cumartesi

Kolayca etki altında kalabiliyoruz. Bugün dağılmamak, biraz daha dikkatli, özenli davranmak gerekiyor.

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