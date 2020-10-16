Yeniayı bekliyoruz

Bugün ne yapılabilir? Günün büyük bir bölümünde Ay küçülme aşamasında. Yeniay ancak 22:30’da gerçekleşmiş olacak. Bu nedenle günün büyük bir bölümünde sabırlı olmalıyız. Özellikle ilişkiler ve karşılıklı görüşmelerde tıkanmalar, bitişler ya da yolunda gitmeyen koşullarla karşılaşabiliriz. Ancak yeni beklentiler de gündeme gelmekte.

Nelerden kaçınmalı? Günün geç saatlerinde gerçekleşecek olan yeniay evlilik, ortaklıklar ve diplomasi gerektiren konulara büyük bir gerilim getirmekte. Böyle zamanlarda kopmalar, anlaşmalar iyice dikkat çekmeye başlayabiliriz. Aynı zamanda fiziksel risk içerebilecek koşullara, olası kazalara karşı uyanık olmak gerekiyor. Sabırlı ve dengeli kalmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/ Baykuş Yeni koşullar şekillenmekte. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var. Farklı bir yol izleyebiliriz.