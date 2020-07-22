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22.07.2020 - 14:24 |

Yenidoğanlarda ve çocuklarda en sık görülen fıtık türleri

Yenidoğanlarda ve çocuklarda görülen kasık fıtığı, hidrosel ve kordon kisti hakkında bilgiler veren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, kasık fıtığının mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Dr.Alptekin, “Tedavinin ertelenmesi durumunda sıkışan organın beslenmesi bozulabilir. Yaşam kaybına dahi yol açabilen kasık fıtıklarının tedavisinin ertelenmesi büyük risk teşkil eder” dedi.

Yenidoğanlarda ve çocuklarda en sık görülen fıtık türleri
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Uzmanlar düşük doğum kilosuna sahip yenidoğan bebeklerde daha sık görülen kasık fıtığının, kızlara kıyasla erkeklerde daha sık rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, yenidoğanlarda ve çocuklarda görülen kasık fıtığı, hidrosel ve kordon kisti hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Anne karnında gelişimi sırasında bebeğin karın boşluğunda bulunan testislerin, gebeliğin 7. ayından sonra bir kanal içinden geçerek torbalara iner. Testislerin geçişi için uygun genişlikte bulunan bu kanallar, doğumun hemen öncesinde kapanır. Böylece karın içi ile torbalar arasında bağlantı kalmaz.” dedi ve ekledi: “Ancak vücudun her iki tarafında bulunan bu kanalların tam olarak kapanamadığı durumlarda alt karın duvarında boşluk oluşur. Bağırsakların bir kısmının bu boşluğa girmesiyle oluşan kasık fıtığı, bebeğin ağlaması ya da ıkınması sırasında belirgin hâle gelir. Fıtığın olduğu taraftaki bacağın hareketlerinin kısıtlanmasına yol açan bu durumda bebek safra kusabilir. Kız bebeklerde çok daha nadir olarak görülen kasık fıtığı varlığında karın alt duvarına bağırsak değil, yumurtalık sıkışır. Fındık büyüklüğüne yumru şeklinde fark edilen fıtık oluşumu, hem kız hem de erkek bebeklerde en kısa sürede tedavi edilmelidir. Yenidoğanlarda ve çocuklarda görülen bir diğer fıtık türü ise halk arasında su fıtığı olarak bilinen hidroseldir. Hidroselle sıklıkla karıştırılan kordon kisti de bir diğer fıtık türüdür”

Kasık fıtığı erkeklerde daha sık görülüyor 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, şöyle devam etti;

“Kızlara kıyasla erkeklerde daha sık görülen kasık fıtığı, anne karnında gelişimi sırasında bebeğin karnı içinde bulunan testislerin bir kanaldan geçerek torbalara inmesine bağlı olarak oluşur. Gelişim basamaklarının sağlıklı bir sonucu olarak gelişen bu durumda testislerin geçtiği kanallar doğumdan hemen önce kapanır. Bazı vakalarda kanalların kapanmamasına bağlı olarak bebeğin alt karın duvarında açıklık oluşur. Bu açıklığa bağırsakların girmesiyle kasık fıtığı oluşur."

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, yenidoğan erkek bebeklerde sık rastlanan bu durumun kızlarda da görülebileceğini ancak fıtıklaşan dokunun bağırsak değil yumurtalık olduğunu belirtti. Kasık fıtığının mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Alptekin, "Tedavinin ertelenmesi durumunda sıkışan organın beslenmesi bozulabilir. Yaşam kaybına dahi yol açabilen kasık fıtıklarının tedavisinin ertelenmesi büyük risk teşkil eder. Bu yüzden bir an önce cerrahi girişime bulunulması gerekir." diye konuştu.

Bebek 1 yaşına gelmesine rağmen iyileşme görülmüyorsa tedavi, cerrahi yollarla yapılıyor 

Dr. Alptekin, “Halk arasında su fıtığı olarak da bilinen hidrosel, testislerin bulunduğu skrotum dokusunun şişmesine yol açar. Testislerin etrafını saran zarlarda normalden fazla sıvı bulunmasından kaynaklanan bu durum, konjenital yani doğumsal olabileceği gibi çocukluk ve erişkinlik döneminde de görülebilir.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, testisleri çevreleyen zarların, testisin hareket kabiliyetini artırdığını ve bu amaçla sağlıklı her kişinin testisi ile zar dokusu arasında yaklaşık 0,5 ila 1 ml. kadar sıvı bulunduğunu söyledi. Hidrosel varlığında sıvı hacminin 100 ila 200 ml. civarına çıktığını dile getiren Dr. Alptekin, anne karnında testislerin, torbalara inmesini sağlayan kanalların kapanmaması ve karın içi sıvının bir kısmının bu kanallardan geçerek testislere ulaştığını belirtti. Dr.Alptekin şöyle devam etti; “Ağrısız şişlik ile karakterize olan bu durum, çoğunlukla akşam saatlerinde belirginleşir. Büyük oranda tek taraflı olarak görülen hidrosel, genellikle ilk 4 aydan sonra kendiliğinden küçülür. Ancak bebeğin 1 yaşına gelmesine rağmen iyileşme görülmüyorsa tedavi, cerrahi yollarla yapılır.”

Yenidoğanlarda ve çocuklarda görülen kordon kisti nedir? 

Dr. Alptekin, kordon kistinin, hidrosel ile bağlantılı bir rahatsızlık olduğuna ve hidrosele yol açan testisin geçtiği kanalın kapanmaması durumunun kordon kistine de yol açabileceğini söyledi. Hidroselin skrotumda geliştiğini belirten Dr. Alptekin, sıvı birikiminin testisin geçtiği kanalda oluşmasının ise kordon kisti olarak adlandırıldığını vurguladı. Kordon kistinin kendiliğinden iyileşmemesi durumunda cerrahi operasyon ile tedavinin mümkün olduğunu açıklayan Dr. Alptekin, bu operasyonların kasık fıtığına benzer nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

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