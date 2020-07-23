Yeteneklere odaklanalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün pratik zekamızı kullanmak açısından imkanlar var. Yazılı ya da sözlü, kendimizi anlatma konusunda daha dikkatli olabiliriz. Düşüncelerimizde daha eleştirel hatta biraz endişeli olabileceğimiz konular da olabilir. Duygularımızı ifade etmek yerine, daha mantıklı bir tavır içindeyiz. Ancak tasarım ya da dikkat gerektiren konularda başarılı olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Düşüncelerimizi olumlu yönlere odaklamaya çalışalım. Eksik ve hataları daha iyi görebilir ve üzerinde çalıştığımız konuyu dikkatli şekilde düzeltebiliriz. Öğle saatlerinde belirli istek ve arzularımızda fazla üsteleyici olmamak gerek. Bu saatlerde manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Günün geç saatlerinde zihinsel olarak oldukça buluşçu olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Maymun İlişkilerden çok şey öğrenebiliriz. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.