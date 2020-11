Yoğurdun Faydaları Nelerdir? Yoğurt Yemek Neye İyi Gelir?

Yoğurt, yüksek bir vitamin ve mineral içeriğine sahip olan sık sık tüketilen bir besin kaynağı olup pek çok hastalığı iyileştirme de yardımcı olmaktadır.



Yoğurt Nedir?



Yoğurt, süte kıyasla laktoz oranı çok düşük olan kalsiyum, protein ve de kuru madde oranı yüksek olan bir besin kaynağıdır. Pek çok mineralin yanında yoğurt B grubu vitaminleri, E vitamini ve A vitamini içermektedir. Günümüzde yapılan araştırmalara göre yoğurt içerdiği kalsiyum miktarından dolayı sadece kemik ile dişler için değil bunun yanında magnezyum ve de potasyumdan dolayı da kas fonksiyonları için önemlidir.



Yoğurdun Faydaları Nelerdir?



Yoğurdun faydaları saymakla bitmemektedir. Sütün laktik asit fermantasyonu neticesinde yoğurt elde edilmektedir. Yoğurdun faydaları aşağıdaki gibidir. Bunlar ;



Kalp Damar Hastalıkları İçin Yoğurt Tüketimi



Yoğurt günümüzde proteini yüksek besinler arasında yer almaktadır. Yoğurt, kasların gelişimini desteklerken aynı zamanda düşük proteinli gıdalara göre de her zaman daha doyurucu olmaktadır. Yoğurt zengin bir kalsiyum içeriği ile de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kalsiyum kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlayan bir mineraldir. Buna ek olarak 100 gram yoğurt tüketimi kalsiyum ihtiyacının yaklaşık olarak ’ini karşılayabilmektedir.



Yoğurttan alınmakta olan kalsiyum yağ yakımını hızlandırmaktadır. Ayrıca yoğurt potasyum, fosfor, iyot, riboflavin, çinko, A, E ve de B vitaminleri içerir. Bu nedenle yoğurt gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyonlara yol açmakta olan kötü kolesterol ile kalp-damar hastalıklarına karşı kuvvetli koruyucu bir besin kaynağı haline getirmektedir. Yoğurt başta olmak üzere pek çok fermente süt ürünlerinin tüketimi sayesinde kişiler meme kanseri riskinin azaldığını da belirlemiştir.



Menopoz Döneminde Yoğurt Tüketimi



Menopoz döneminde yoğurt tüketimi öncesinde olduğu gibi çok önemlidir. Yetişkinler günlük yaklaşık olara 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmelidir. Bu süt ve süt ürünleri arasında menopoz dönemi beslenmesinin hemen hemen en önemli besini yoğurt olmaktadır. Kalsiyum açısından çoj zengin olan yoğurt bu dönemde oluşacak kemik kayıplarının tedavisinde ve oluşumunun engellenmesinde en büyük yardımcıdır.



Sindirim Sistemi İçin Yoğurt Tüketimi



Sindirim sistemini her zaman düzenlemeye yardımcı ve de bu sayede bağışıklığı da olumlu yönde etkilemekte olan mikoorganizmalara “probiyotik” adı denilmektedir. Probiyotikler genel olarak bağırsağın doğal florasının hastalıklara neden olacak her türlü patojen zararlı organizmaya karşı bariyer oluşturmasına da yardımcı olmaktadır. Vücut bağışıklık sistemi hücrelerinin çok büyük kısmı bağırsaklarda bulunmaktadır. Bağırsakların da güçlü olması kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olması anlamına gelmektedir. Yoğurt içerdiği probiyotiklerin sayesinde hem kişinin bağırsak florasını hem de kişini bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca bağırsak florasını düzenlemesi sebebi ile kolon kanseri riskini düşürmektedir. Bağışıklığı güçlendirdiği içinde bazı alerjik hastalıklara karşı vücut direncini artırmaktadır. Sindirim sistemine iyi gelen yoğurt, süte göre daha düşük laktoz içeriğine sahip olmaktadır. Bu sebeple sütü tolere edemeyen kişiler için yoğurt tüketimi çok uygundur.



Yoğurt Yemek Neye İyi Gelir?



Yoğurt günümüzde doğal bir kaliteli besin kaynağı olarak bilinip içerdiği mineraller sayesinde sağlığımıza de pek çok fayda sağlar. Zengin mineral ve de vitamin içeriği bulunan yoğurt sağlığa faydaları ile birlikte ön plana çıkmaktadır.

Pek çok rahatsızlığa iyi gelen yoğurt öncelikle bağırsak sağlığı için önemli besinler olan probiyotikleri içermektedir.

Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman yoğurt tüketimi obeziteyi azaltmaktadır.

Kalp ve damar hastalıklarını önleyerek kişilere sağlık sunmaktadır.

İçeriğinde yer alan besinler sayesinde kansere karşı vücut savunmasını da güçlendirmektedir.