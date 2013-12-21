Yüksek FSH Seviyeleri Ne Demek

FSH ya da lenfoma uyaran hormon kadının üreme sağlığında en önemli hormonlardan biridir. Lenfoma uyaran hormonu adından anlaşılacağı gibi döllenme için yetişmiş yumurta üretmesi için kadın yumurtalıklarını uyarır. FSH değerlerinin ölçülmesi doktorlara, bir kadının sahip olduğu yumurta kalitesi ve başarılı hamilelik şansı hakkında bilgi verir.



Kadınlar yumurtalarla doğar. Yaşlandıkça yumurtaların kalitesi ve sayısı azalır. Bir kadının sahip olduğu yumurtaların kalitesini ölçmek için kullanılan yollardan bir tanesi FSH seviyelerini ölçmektir. Temelde FSH olumsuz geri dönüt döngüsüne cevap olarak gelir. Bu da demek oluyor ki kadınının yumurtaları kalite ve sayı olarak azaldığı zaman, vücudu telafi için daha fazla FSH üretecektir. Yumurtanın kendisi vücudun bazı hormonları üretmesi için onunla iletişime geçer. Bu yüzden bir kadının hormon seviyelerini ölçerek bir kadının sahip olduğu yumurtaların niteliğini ve niceliğini tespit edebilirsiniz.



Testin eksiksiz doğru olabilmesi için FSH seviyeleri belli bir süre çerçevesinde kontrol edilmeli. Çoğu doktor üç kez test yapar. Bazen bir ay testte normal sonuç ve başka bir ayda anormal sonuç çıkabilir ama FSH seviyelerinde artış bir sorunun göstergesi olabilir. Bu Yüksek seviye FSH çıkan kadınların hamile kalamayacağı anlamına gelmez. Hep duymuşuzdur kendisine hamile kalamayacağı söylenen biri hamile kalmayı başarmıştır. Tıbbi açıdan bakılacak olursa, anormal derecede yüksek FSH değeri olanların kısırlık tedavisi oldukça zor olur.



Kısırlık tedavisinde doktorların kullandığı yollardan bir tanesi de yapay yollarla FSH değerlerini yükseltmek böylece vücudun yumurtlamasını sağlamak ya da daha fazla yumurta üretmesini sağlamaktır. Bir kadın zaten yüksek seviyede FSH üretiyorsa, yapay olarak FSH seviyelerini artırmak hamile kalma şansını artırmayacaktır. Aynı zamanda FSH seviyeleri yumurtaların kalitesinin düştüğü anlamına da gelebilir. Bu yüzden bir kadın hamile kalsa da başarılı bir hamilelik geçirmesi de etkilenir.



Yüksek FSH seviyeli kadınların için başka seçenekler de var yumurta almak gibi. Doğurganlıkla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen tıbbi yardım için doktorunuza danışın.

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