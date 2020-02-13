Tansiyon düşürme yöntemleri nelerdir? - Yüksek tansiyonu ne düşürür, ne iyi gelir? Tansiyonu ne dengeler?

Tansiyon nasıl düşer sorusu, yüksek tansiyon hastalığına sahip kişilerin en çok merak ettikleri sorulardan birisidir. Hipertansiyon olarak adlandırılan yüksek tansiyon sorunu, günümüzün en sık rastlanan hastalıklarından birisidir. Stres, üzüntü, yorgunluk, hareketsizlik, genetik faktörler, açlık ve susuzluk gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkan bu sağlık sorunu dikkat edilmediği takdirde boyunda kireçlenme, beyindeki kılcal damarların çatlaması vb. sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Tansiyon nasıl düşer, evde uygulanabilecek tüm tedavi etme yollarını sizler için derledik. Tansiyon nasıl düşer öğrenmeden önce tansiyon yüksekliğinde ne gibi belirtiler görülür gelin birlikte göz atalım.

Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir?

Sinsi bir hastalık olarak anılan yüksek tansiyon hastalığı, sessiz ve fark ettirmeden ilerleyen bir hastalık olduğu için bu isimle anılıyor. Yüksek tansiyon çoğu kişinin fark etmediği ancak çeşitli nedenlerle doktora gittiğinde fark ettiği bir hastalık türüdür. Yüksek tansiyon sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız aşağıda sık görülen belirtilere göz atabilir, bu tarz bir soruna sahip olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. İşte yüksek tansiyonun sık görülen belirtileri:

-Ense kökünde ağrı,

-Burun kanaması

-Baş dönmesi

-Nefes darlığı,

-Çift ya da bulanık görme

-Düzensiz kalp atışları

Tansiyonu düşürmek için ne yapılır?

Tansiyon nasıl düşer sorusuna ait birçok farklı yöntemi sizler için özel yazımızda derledik. Buna göre tansiyonunuzun yükseldiğini hissettiğiniz anda yapmanız gereken birçok basit yöntem bulunuyor. Tansiyon yükselmesini önleyecek yöntemler arasında ise şu maddeler yer alıyor:

-Tansiyonunuz yükseldiğinde başınızı soğuk su ile yıkayın. Soğuk su sinirleri uyardığı için tansiyonun düşmesinde etkili bir yöntem olacaktır. Duş alabilecek kadar kendini iyi hissedenlerin ise duş alması çok daha etkili bir sonuç doğuracaktır.

-Tansiyon düşürmek için tercih edebileceğiniz en basit yöntemlerden birisi limonlu su karışımı olacaktır. Bir bardak suyun içine limon sıkarak kullanım yapabilirsiniz.

-Nar yiyerek ya da nar suyu tüketerek tansiyonunuzun düşmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ilaç kullanmayan kişiler için greyfurt suyu tüketimi de tansiyon düşmesinde etkili bir yol olacaktır.

- Tansiyon düşürmede en hızlı yöntemlerin başında sarımsak tüketimi gelmektedir.

-Kekik tüketimi tansiyon üzerinde oldukça etkili bir üründür.

-Tansiyon düşüren diğer ürünler arasında yoğurt ve ayran da gelmektedir. Tercih edilecek ürünün tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir.

Tansiyon düşürmeye yarayan yiyecekler nelerdir?

Tansiyon nasıl düşer sorusuna verilecek diğer bir yanıt ise tüketeceğiniz besinlerde yapacağınız özel tercihler olacaktır. Tansiyon düşürmeye yarayan yiyecekleri sizler için hazırladık, göz atmadan geçmeyin.

Nane çayı

Nane çayı tansiyon üzerinde mucizevi etkilere sahip ürünler arasında yer alıyor. Bir bardak kaynar su içine birkaç dal nane atarak çayı hazırlayabilir ve günlük 1-2 bardak biçiminde tüketim yapabilirsiniz.

Muz

Yapılan araştırmalara göre yüksek oranda potasyum içeren ürünler tansiyonun düşürülmesinde büyük bir etkiye sahip. Muz yüksek oranda potasyum içeren ürünlerin başında geliyor.

Pancar suyu

Tansiyon nasıl düşer merak ediyorsanız sık sık pancar suyu tüketmeniz tavsiye ediliyor. Pancar suyunun tansiyonu düşürme özelliği ise içeriğinde yer alan nitrat içeriğinden kaynaklanıyor.

Nar

Güçlü bir antioksidan olan nar içeriğinde bol miktarda C vitamini ve polifenoller olması nedeniyle kan dolaşımını rahatlatıyor ve tansiyonun düşmesinde etkili olan bir ürün. Uzmanlar yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin günde bir bardak nar suyu içmesini tavsiye ediyor.

Limon

Düzenli limon tüketimi yaparak tansiyonunuzun dengede kalmasını ve yükselmesini önleyebilirsiniz. Kullanım için bir bardak suyun içine yarım limon sıkın ve her sabah aç karnına için.

Sarımsak



Tansiyon nasıl düşer sorusunu merak edenler için en etkili yiyecek olarak sarımsak tavsiye edilmektedir. Sarımsak tüketiminin en önemli özelliği ise tansiyonu en hızlı düşüren yöntem olmasıdır.



