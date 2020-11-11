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11.11.2020 - 11:57 |

Yulafın Faydaları Nelerdir? Yulaf Ezmesi Ve Yulaf Samanı Çayı Neye İyi Gelir?

Yulaf tahıl çeşitleri arasında en sağlıklı çeşitlerden birisidir. Günümüzde çok faydası olarak bilinen yulaf esmesi veya çayı ile çok sık tüketilmektedir. Peki, Yulafın yararları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Yulaf nasıl yapılır? Sizlere yulaf hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Yulafın Faydaları Nelerdir? Yulaf Ezmesi Ve Yulaf Samanı Çayı Neye İyi Gelir?
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Glüten içermeyen yulaf vücut için önemli vitamin, mineral ve antioksidanları barındırmaktadır. Pek çok araştırmada yulaf ve yulaf ezmesinin çok faydası olduğu açıklanmıştır.

Yulafın Faydaları Nelerdir?

Besin bileşenleri ile yulafın sağlıya pek çok yönden faydası bulunmaktadır. Yulafın faydaları ise şunlardır:

- Güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir.
- Vücutta nitrik asit üretimini arttırarak kan basıncının azalmasına yardımcı olur.
- Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
- Kan şekeri seviyesini düşürür.
- Tokluk hissini arttırır.
- Cilt bakımı için kullanılabilir.
- Çocuklarda astım riskini azaltır.
- Kilo vermeye yardımcı olur.
- Sakinleştirici etkisi ile depresyona iyi gelir.

Yulaf Samanı Çayı Nasıl Demlenir?

Yulaf samanı çayı isteyenler için evde kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Çayı evde demleyenlerin dikkat etmesi gereken noktalardan birisi demleme süresidir. Diğer çaylara göre çok faydası bulunur. Faydaları daha iyi şekilde alabilmek için kavanozlarda demlenmesi önerilmektedir.

Bir bardak kurutulmuş yulaf samanı kavanozun içerisinde konulur. Daha sonra üzerine 1 litre su eklenir. Su eklendikten sonra kavanozun kapağı kapatılmalıdır. Bu şekilde yaklaşık olarak 2 saat beklenir. Daha sonra kavanozun kapağı açılarak süzülen çay tüketime hazır hale gelir.

Yulaf samanı çayının tüketilmesi çok önemli bir konudur. Çünkü pek çok yönden insan sağlığına faydası bulunmaktadır. Özellikle yulaf samanı çayı panik atak, depresyon gibi sinirsel hastalıkların tedavisinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Östrojenin artmasını sağlarken içeriğinde kalsiyum, magnezyum ve fosfor içermektedir. Ayrıca idrar sökücü özelliği bulunmaktadır.

Yulaf Samanı Çayının Zararları

Yulaf samanı çayının faydaları dışında denetimsiz kullanılması bazı sıkıntılara neden olabilir. Özellikle böbrekleri zorlaması nedeniyle kontrollü kullanımı çok önemlidir. Ayrıca yulaf samanı çayının pek çok yan etkisi bulunduğu da belirtilmiştir.

Baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, düzensiz kalp atışları, kusma ve ishal gibi yan etkileri de bulunmaktadır. Bu belirtilerden herhangi biri kişilerde gözlemlenir ise mutlaka yulaf samanı çayının tüketim miktarını azaltması gerekir.

Yulaf Ezmesi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yulafta bulunan antioksidanlar kalp sağlığı için çok önemlidir. Diyet lifleri iyi kolesterolü etkilemeden kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olmaktadır. Bu sayede kolesterol seviyesi düşerek sağlıklı olmanızı sağlar.

Yulafı diyabetik hastaların düzenli kullanması çok önemlidir. Yüksek lif ve kompleks karbonhidratlar bu yiyeceğin basit şekere dönüştürülmesini yavaşlatır.

Yulafın pek çok hastalığa iyi geldiği herkes tarafından bilinir. Yulafın bir diğer yararı ise hipertansiyon riskini azaltmasıdır. Özellikle tokluk hissini arttırması nedeniyle kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

Yulaf Samanı Çayının Cilde Faydaları

Yulaf samanı çayı kişilerde sinir sistemini güçlendirmekte yardımcı olur. Özellikle yulaf samanı tüketen kişiler bir süre sonra büyük bir rahatlama hissederler. Fiziksel gerginliğin de atılmasına yardımcı olan yulaf samanı çayının cilde çok büyük etkisi bulunur.

Günümüzde pek çok kişinin yaşadığı cilt problemleri için kişiler farklı çözüm yolları aramaktadır. Bunlardan en doğal yöntem yulaf samanı çayıdır. Yulaf samanı çayının cilt üzerinde oluşan problemlere karşı olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle çay demlendikten sonra soğuması bekletilmelidir. Soğuduktan sonra cilt üzerinde uygulanabilir.

Bunlar dışında yulaf samanı çayının posası da cilde çok büyük fayda sağlamaktadır. Posasının cilt üzerine uygulanması cilt üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

 

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