Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır? Yumurtanın Suda Kaynama Süresi

Yumurta hem sarısı hem de beyazı ile en önemli besin değerleri arasında yer alır. 7’den 70’e her insanın mutlaka düzenli tüketmesi gerektiği yumurta, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezidir. O yüzden genelde kahvaltı için haşlama yöntemi kullanılır.



Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır?



En çok merak edilen konular içerisinde doğru ve kıvamında bir yumurta lezzeti yakalamak için, kaç dakika haşlanması gerektiğidir. Tabii burada önemli olan bir diğer husus ise yumurtanın taze olmasıdır. Böylece çok daha lezzetli ve sağlıklı şekilde yumurta tüketilebilir.



Yumurta herhangi bir metal kap, cezve ya da bir tencere içerisinde rahatlıkla haşlanabilir. Yumurtayı tamamen kaplayacak şekilde kabın içerisine su koymak yeterlidir. Tabii burada önemli olan yumurtanın nasıl haşlanması istendiğidir. Çünkü yumurta rafadan ya da kayısı kıvamı ile birlikte katı şeklinde ele alınır.



- Rafadan yumurta için su kaynadıktan 3 dakika sonra yumurtayı almak yeterlidir.

- Kayısı kıvamı için 4 ile 6 dakika arasında yumurtayı kaynatmak gerekir. Daha sonra yumurta ocaktan alınarak soğuk suda 1 dakika boyunca tutulmalıdır.

- Çok katı yumurta için ise 10 dakika ocakta tutmak yeterlidir. Kayısı kıvamında yumurta için ise 7 dakika yeterli olur. Her ikisinin ortası adına ise 8 dakika tutulmalıdır.



Bu şekilde yumurtayı rafadan ya da kayısı kıvamı ile beraber katı biçiminde haşlamak mümkün. Sağlıklı ve dengeli beslenmek ile beraber, lezzetli bir kahvaltı için mutlaka menüde yumurta yer almalıdır. İsteğe bağlı olarak ve sunum açısından yumurtayı farklı şekillerde kaynatmak mümkündür.