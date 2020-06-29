Yumurta sarısını kullanıp beyazını çöpe atıyorsanız dikkat! Bu yöntem işinize yarayacak

Genellikle pandispanya, kurabiye, muhallebi ya da çorbalarda sıklıkla yumurtanın sadece sarısına ihtiyaç duyarız. Böyle durumlarda yumurta beyazı ya çöpe atılır ya da bir kabın içinde buzdolabında saklanır. Ancak buzdolabında saklama

süresi en fazla 4 gündür ve zamanla besin değerlerini de kaybeder. Peki, yumurta akını nasıl saklamalısınız?

Yumurta akını dondurun!

Kalan yumurta aklarını kurtarmanın en iyi yolu dondurmak! Burada yapmanız gereken tek şey buz kalıplarından yardım alarak, her bir bölmesine sadece 1 yumurtanın akını koyun. Daha sonra yumurta akı katılaşana kadar dondurun. Donmuş olan yumurta aklarını buzluktan çıkarın ve fermuarlı ya da ağzını sıkıca kapatabileceğiniz torbalara koyun. Bu şekilde yumurta aklarını buzlukta 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Ayrıca tariflerinizde kullanmadan önce bir küpün tam olarak bir yumurta akına eşit olduğunu bilecek ve kullanmanız çok kolay olacaktır.

Peki dondurulmuş yumurta akını tariflerinizde nasıl kullanacaksınız? İşte cevabı..

Dondurulmuş yumurta akı nasıl kullanılır?

Donmuş yumurta akını tariflerinizde kullanmak için bir gece öncesinden buzluk kısmından çıkarın ve buzdolabında bekletin. Çözünme işleminden sonra buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika kadar bekletin.

Oda sıcaklığında bekletilen ve çözülen yumurta akı, tıpkı kabuğundan çıkan yumurta akı gibi tazeliğini koruyacaktır. Ayrıca pasta veya kek harcında kullanacaksınız kolayca çırparak, hiçbir fark olmadan taze bir yumurta gibi beyaz köpük haline getirebilirsiniz. Beze gibi tariflerinizi de hızlıca hazırlayabilirsiniz.

Tüm bunların dışında beslenme programınıza mutlaka yumurta akını eklemeyi unutmayın. Yumurta akı mükemmel bir protein kaynağıdır. Bu basit dondurma yöntemiyle yumurta akını çöpe atmak yerine, uygun koşullarda saklayabilirsiniz.