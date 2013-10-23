Yumurtalıklarım kaç yaşında?

AMH Testi Nedir?

Anti - Müllerian Hormon (MIS) , doğrudan yumurtalıktansalgılanan bir glikoproteindir. 6 mm ye kadar olan yumurta hücrelerinden salgılanır.AMH salgısı kız çocuklarında 36. gebelik haftasında başlar, menopoza kadardevam eder. Kadında mevcut yumurta miktarını göstermek amacıyla AMH ölçümügiderek yaygınlaşmakta ve yumurta sayısı ile güçlü bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir.Yumurta sayısı azaldıkça kan düzeyleri düşüş gösterir. AMH salgısının yineönemli bir belirteç olan Folikül Stimülan Hormon (FSH) ile bağlantısı yoktur.AMH ölçümlerinin FSH ‘ya oranla bazı avantajları da vardır.

· Ay içinde herhangi bir zamanda yapılabilir oysa FSHdüzeyleri değişkenlik gösterir.

· Kan östrojen düzeylerinden etkilenmez, FSH ise yükseköstrojenle baskılandığı için, düşük çıkan değerler yanıltıcı olabilir

· Aydan aya çok büyük değişiklikler göstermez, tek ölçümyeterli olur. Yaşla beraber azalır.

· Tedavide alınacak yumurtalık cevabı için ön bilgi verebilir,kötü cevap ya da aşırı uyarılma konusunda yardımcı olabilir.

Ancak unutulmamalıdırki AMH düzeyleri gebelik konusunda kesin bir sonuç vermez, menopoz yaşıhakkında da belirleyici değildir, çok düşük AMH düzeylerinde de gebelikler eldeedilmiştir.

38 yaşın altındakinormal yumurta sayısına sahip sağlıklı bir kadında kanamanın 3. Gününde yapılankan AMH değerleri 2.0-6.8 ng/ml dir, ancak polikistik yumurtalığı olanhastalarda yüksek seviyede bulunmuştur

Fertilite Potansiyeli(Fertilite: Doğurganlık) AMH düzeyleri ng / mL

· Optimal Fertilite 4.0 - 6.8

· Yeterli Fertilite 2.2- 4.0

· Düşük fertilite 0.3- 2.2

· Çok düşük Fertilite0.0 - 0.3

· Yüksek düzey (Aşırıuyarılma riski) > 6.8

AMH ölçümleri kadının doğurganlık potansiyelini ve tedaviyevereceği yanıtı belirlemede kullanılabilir. Serum AMH düzeyleri yumurtalıktakiyumurta sayısıyla bağlantılıdır, düşük AMH seviyeleri olan bir kadın büyükihtimalle tedaviye kötü yanıt verecektir. Ayrıca düşük AMH düzeyleri azalmışyumurtalık reservi hakkında da uyarı verecektir.

Polikistik yumurtalığı olan kadınlarda artmış yumurtahücreleri (granülosa) ile AMH arasında ilişki vardır PCO li kadınlarda AMHdeğerleri 6.8 ng/ml bulunmuştur, bu değer polikistik yumurtalık tanısıkonmasında ve tedavi sırasında gelişebilecek aşırı uyarılma (OHSS) tehlikesiniönceden haber verme konusunda yardımcı olmaktadır.