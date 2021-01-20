Yumurtlama dönemi (ovülasyon) nedir? Yumurtlama dönemi belirtileri nelerdir?

Erkek üreme hücreleri olan spermlerle follop tüpleriyle aracılığıyla birleşen yumurtalar, embriyoyu meydana getirir. Hormonların etkisiyle kadınların vücudu bu dönemde hamilelik hazırlığı içerisine girer.

Yumurtlama dönemi (ovülasyon) nedir?

28 günde bir kez olan adet döngüsünün ortalarına denk gelen yumurtlama dönemi, olgunlaşmış yumurtaların follop tüplerine bırakılmasıyla gerçekleşir. Buna yumurtlama (ovülasyon) dönemi ismi verilir. Her kadınlarda ortalama 3 ile 30 adet arasında yumurta olgunlaşır. Döllenme gerçekleşmediğinde, yumurtalar 12 ile 24 saat arasında yaşayabilir. Erkek sperm, kadın vücudunda ortalama 5 gün canlı kalabilir.

Yumurtlama dönemi belirtileri nelerdir?

Ovülasyon (yumurtlama) dönemi, her ay içerisinde düzenli şekilde hissedilmez. Ancak belirtiler görülmüyorsa, bu yumurtlama döneminin gerçekleşmediği anlamına gelmez. Kimi kadınlar yumurtlama dönemi belirtilerini daha net şekilde hissederken, bazılarında belirtiler neredeyse hiç görülmez. Yumurtlama döneminde, kadın vücudunda çeşitli bazı değişimler de yaşanabilir. Ancak bu erkek sperm hücreleriyle birleşmeden sonra oluşur.

Yumurtlama döneminde muhtemelen cinsel istekte artış yaşanır.

Meme bölgelerinde hassasiyet artışı yaşanabilir.

Karın bölgesinin kimi kısımlarında şişlikler görülebilir.

Tat ve koku konusunda kişide hassasiyet artışı yaşanabilir.

Rahim ağzı bölgesinin açıklığında artış yaşanabilir.

Yumurtlama dönemi kaç gün sürer?

Yumurtaların folikülden çıkması ortalama 6 gün sürer. Fakat yumurtlama ortalama 24 saat kadar sürer. Doğal olarak yumurtlama döneminin kaç gün sürdüğü sorusuna, 1 gün şeklinde cevap vermek mümkündür. Sürenin 1 gün olmasının nedeni, follop tüplerinden çıkan yumurtanın ortalama 24 saat yaşıyor olabilmesidir.

Bu sürenin kısa olmasından dolayı, gebe kalmak isteyenler, adet dönemlerini mutlaka takip etmelidirler. Gebelik isteniyorsa, adet yaşanan dönemin 9. gününden itibaren cinsel ilişkiye girilmelidir. Spermin kadın vücudunda 5 gün kadar yaşayabilmesi, cinsel ilişkinin sıklaşmasıyla birlikte, hamilelik şansını artıracaktır.

Hamilelik şansı nasıl artırılabilir?

Sağlıklı bir hamilelik yaşamak için hem erkeklere hem kadınlara bağlı birçok faktör bulunuyor. Her çift hamileliğin kolay gerçekleşmesini istese de dikkat edilmesi gereken bazı durumla mevcuttur. Hamilelik şansını artırmak için özellikle adet döneminin 9 gününden itibaren cinsel ilişkiye girmek, etkili olabilir.

Her çiftin fiziki yapısı aynı olmadığından, cinsel ilişki sıklığının ne kadar olması gerektiği konusunda uzmanlardan bilgi alınmalıdır. Yumurtlama dönemi kurallarına uyulması durumunda, hamilelik çok daha kolay gerçekleşir.