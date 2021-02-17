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HaberlerSağlık Haberleri Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Nedir? Sarkom Kanseri Belirtileri Nelerdir?
17.02.2021 - 19:09 |

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Nedir? Sarkom Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Sinir, damar, bağ dokusu, yağ ve kas gibi her çeşit yumuşak doku yapıdan köken alan kanserler yumuşak doku kanserleri tanımının içindedir. Tıpta sarkom olarak adlandırılan yumuşak doku kanseri 70’den fazla tür içerir. Sarkom kanserlerin sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte DNA'da oluşan mutasyonların gelişmesiyle başladığı düşünülmektedir. Yumuşak doku kanseri (sarkom) nedir ve sarkom kanseri belirtileri nelerdir tüm detaylarıyla derledik.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Nedir? Sarkom Kanseri Belirtileri Nelerdir?
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Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabilen bir kanser türü olan sarkom, yumuşak dokuda ya da kemiklerde başlayan kapsamlı bir kanser türünün genel adlandırmasıdır. Sarkom tedavisi ise konumuna, tipine ve diğer faktörlere göre değişmektedir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Nedir?

Sarkom nedir sorunu kısaca tanımlarsak; Bağ dokusundan kaynaklanan nadir bir kanserdir. Bağ dokusu, vücuttaki dokuları birbirine bağlayan ve destekleyen sistemdir. Sarkomlar kemiklerde, kaslarda, tendonlarda, sinirlerde, kıkırdakta, yağlı dokularda veya kan damarlarında ortaya çıkabilir.

Yetmişten fazla sarkom türü vardır. Yumuşak dokularda sarkomlar meydana gelirse, bunlara "yumuşak doku sarkomları", kemiklerde meydana gelirlerse “kemik sarkomu” veya "osteosarkomlar" denir. Sarkomlar çocuklukta daha yaygındır. Yetişkinlerde nadiren görülür. Sarkomlar, çocukluk çağı kanserlerinin% 15'ini oluşturur. Sarkomlar sıklık sırasına göre kollar ve bacaklar, karın, baş ve boyunda daha yaygındır.

Sarkom Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 Yumuşak doku kanseri (Sarkom) belirtileri sıklıkla şunlardır:

  • Deride ağrısız veya ağrılı hissedilen şişlik
  • Karın ağrısı
  • Kemik ağrısı
  • Hafif bir yaralanma olup olmaksızın beklenmedik kemik kırıkları
  • Kilo kaybı

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Sebepleri Nelerdir?

Kanser genellikle hücrenin DNA'sında bir değişiklik (mutasyon) olduğunda ortaya çıkar. Hücrenin içindeki DNA'da çok sayıda bireysel gen paketlenmiştir ve her gen, hücreye ne yapması gerektiğini söyleyen büyüme ve bölünme gibi bilgileri içerir.

Normal hücreler öldüğünde, mutasyonlar hücreye büyümesini ve kontrolden çıkıp yaşamına devam etmesini söyleyebilir. Bu olursa, biriken anormal hücreler tümör şeklini alabilir. Hücreler bölünebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir, aktarılabilir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Tedavisini Kimler Yapar?

Sarkomun (yumuşak doku kanseri) tedavi ve takibini ortopedi cerrahları, cerrahlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları ve patologlardan oluşan bir ekip yürütmektedir.

 Yumuşak Doku Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?

  • Genetik sendrom; kanser riskini artıran bazı sendromlar ebeveynlerden çocuklara geçebilir. Sarkom riskini artıran sendrom örnekleri, "ailesel retinoblastoma" ve "nörofibromatozis tip 1" dir.
  • Kanseri tedavi etmek için radyasyon tedavisi almak. Kanser tedavisi için radyasyon tedavisi aldıktan sonra sarkom gelişme riskini artırır.
  • Kronik şişme (lenfödem), lenf sıvısının tıkanması veya hasar görmesi nedeniyle lenf sıvısının dolmasıyla oluşan şişliktir. Anjiyosarkom adı verilen bir tür sarkom riskini artırır.
  • Kimyasala maruz kalma; bazı endüstriyel kimyasallar ve herbisitler gibi belirli kimyasallar, karaciğeri etkileyen sarkom riskini artırabilir.
  • Virüslere maruz kalma; "İnsan Herpes Virüsü 8" olarak adlandırılan bu virüs, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde Kaposi sarkomu riskini artırabilir.
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