Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Nedir? Sarkom Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabilen bir kanser türü olan sarkom, yumuşak dokuda ya da kemiklerde başlayan kapsamlı bir kanser türünün genel adlandırmasıdır. Sarkom tedavisi ise konumuna, tipine ve diğer faktörlere göre değişmektedir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Nedir?

Sarkom nedir sorunu kısaca tanımlarsak; Bağ dokusundan kaynaklanan nadir bir kanserdir. Bağ dokusu, vücuttaki dokuları birbirine bağlayan ve destekleyen sistemdir. Sarkomlar kemiklerde, kaslarda, tendonlarda, sinirlerde, kıkırdakta, yağlı dokularda veya kan damarlarında ortaya çıkabilir.

Yetmişten fazla sarkom türü vardır. Yumuşak dokularda sarkomlar meydana gelirse, bunlara "yumuşak doku sarkomları", kemiklerde meydana gelirlerse “kemik sarkomu” veya "osteosarkomlar" denir. Sarkomlar çocuklukta daha yaygındır. Yetişkinlerde nadiren görülür. Sarkomlar, çocukluk çağı kanserlerinin% 15'ini oluşturur. Sarkomlar sıklık sırasına göre kollar ve bacaklar, karın, baş ve boyunda daha yaygındır.

Sarkom Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Yumuşak doku kanseri (Sarkom) belirtileri sıklıkla şunlardır:

Deride ağrısız veya ağrılı hissedilen şişlik

Karın ağrısı

Kemik ağrısı

Hafif bir yaralanma olup olmaksızın beklenmedik kemik kırıkları

Kilo kaybı

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Sebepleri Nelerdir?

Kanser genellikle hücrenin DNA'sında bir değişiklik (mutasyon) olduğunda ortaya çıkar. Hücrenin içindeki DNA'da çok sayıda bireysel gen paketlenmiştir ve her gen, hücreye ne yapması gerektiğini söyleyen büyüme ve bölünme gibi bilgileri içerir.

Normal hücreler öldüğünde, mutasyonlar hücreye büyümesini ve kontrolden çıkıp yaşamına devam etmesini söyleyebilir. Bu olursa, biriken anormal hücreler tümör şeklini alabilir. Hücreler bölünebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir, aktarılabilir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom) Tedavisini Kimler Yapar?

Sarkomun (yumuşak doku kanseri) tedavi ve takibini ortopedi cerrahları, cerrahlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları ve patologlardan oluşan bir ekip yürütmektedir.

Yumuşak Doku Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?