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10.04.2020 - 15:39 |

'Yürüyüşe çıkmıştım' diyenler dikkat! En az 4-5 metre...

Dış ortamda yapılan koşu, yürüyüş ve bisiklete binmek gibi sportif faaliyetler sırasında araya konulan en az 1 metrelik sosyal mesafenin corona virüsten korumadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, açık havada yürüyüş yaparken az 4-5 metre, bisiklete binme ya da koşu sırasında da en az 10-20 metrelik bir mesafenin bırakılmasını önerdi

'Yürüyüşe çıkmıştım' diyenler dikkat! En az 4-5 metre...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden corona virüs (Covid-19) pandemisi sosyal mesafe kurallarını da devreye soktu. Ancak birçok ülkede üzerinde durulan en 1 metrelik sosyal mesafe uygulaması, kapalı ortamda ya da dışarıda hareketsiz haldeyken bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak için ideal bir mesafe olarak görülse de koşu ve yürüyüş gibi durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor.

Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesi ile Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversitesi uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmaya göre, koşan ya da yürüyüş yapan kişinin nefes alıp verirken, hapşırırken ya da öksürürken ağzından çıkan partikülerler geride kalıyor. Dolayısıyla arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor. 

'Arkalarında damlacıklarla dolu bir bulut bırakıyorlar'

Araştırmayı yürüten Hollandalı Aerodinamik Profesörü Bert Blocken, koşan, yürüyen ya da bisiklete binerken bir kişinin, arkasında bir hava akımı yarattığını belirterek bu alanın havayı olduğu gibi çektiğini vurguladı. Bisikletçilerin, bu akımı hava direncini azaltmak için kaçış sırasında kullanmayı sevdiklerine işaret eden Blocken şu görüşü dile getirdi:

“O zaman daha az çaba sarf etmek zorundalar. Ancak yürüyen ya da koşan birinin de böyle bir akışı vardır. Bu bölge nasıl oluşursa oluşsun hava akımında damlacık bulutu oluştuğunu gördük. Bu yüzden corona virüs salgını döneminde bu akıştan kaçmak en iyisi.”

BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar, hareket halindeki kişilerin tükürük parçacıklarının yana, arkaya ya da çapraz farklı yönlere doğru ilerlediğini saptadı. Normalde sporcuların performans düzeyini artırmak için rakiplerin arkasında kaldığı bu modelden, corona virüsü salgını döneminde kesinlikle uzak durulması istendi.

Bulaşması için bulutun içinden geçmek yetiyor

Prof.Dr. Blocken ve ekibinin bu bulguları animasyona dönüştürüldü. Görüntülerde, hapşıran ya da öksüren hareket halindeki kişilerin, parçacıkları büyük bir itme kuvvetiyle yaydığı görülüyor. Hareket halindeki kişiler, sadece yayılan parçacıkları soluyor.

Yürüyüşe çıkmıştım diyenler dikkat En az 4-5 metre...

Simülasyona göre bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar koşucuların yanlarına değil, arkalarına doğru yayılıyor.

Araştırmacılara göre, bunlar hızla aşağıya inen bulaşıcı parçacıklar. Bu parçacıklar, oluşan bulutun içinden geçen birinin vücuduna kolayca girebiliyor.

Yürüyüşe çıkmıştım diyenler dikkat En az 4-5 metre...

Araştırmacıların söylediğine göre biriyle yan yana koşmak, onların arkasında koşmaktan daha güvenli olabilir. 

Hollandalı profesör, bu nedenle yürüyüş sırasında en az 4-5 metre, bisiklete binme ya da koşu sırasında da en az 10-20 metrelik bir mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor. 

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