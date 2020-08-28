Zerde tatlısı nasıl yapılır? Zerde tarifi ve malzemeleri nedir?
Türkiye'nin pek çok yöresinde yapılan zerde geleneksel tatlılarımızdan bir tanesi. Rengini safrandan alan zerdenin yapımında daha çok aromatik tatlar kullanılıyor. Peki, evde zerde tatlısı nasıl yapılır? İşte yapımı kolay, lezzeti şahane zerde tarifi...
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve genellikle Gaziantep'te sıklıkla yapılan zerde tarifi için malzemeleri hazırlayın. Tamamen aromatik tatlarla hazırlanan zerde, birçok kişi tarafından yapımı merak edilen tatlılar arasında. Ana malzemesi safrandan rengini alan zerde tarifinin yapımı oldukça basit. Peki, zerde tatlısı nasıl yapılır? İşte zerde yapımı, zerde tarifi...
Zerde malzemeleri:
-1 çay bardağı pirinç
-6-7 bardak su
-1 bardak şeker
-3 tatlı kaşığı nişasta
-1 çay kaşığı safran
-1 kaşık gül suyu
-Dolmalık fıstık
-Kuru üzüm
Zerde yapılışı:
1. adım: Pirinçleri suyla beraber ocağa alın.
2. adım: Pirinçler haşlanınca şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ekleyip biraz kaynattıktan sonra 1 çay bardağı suyla erittiğiniz nişastayı ilave edin.
3. adım: Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra altını söndürüp kaselere boşaltın.
Son adım: Üzerini kuru üzümle süsleyin.
Afiyet olsun!
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