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    Haberlerİnternet Yazarları Haberleri Kahvenizi Antioksidan Deposuna Döndürün!

    Merhaba! Siz de benim gibi bir kahve aşığı mısınız? O halde kahvenizi alın ve bu kısa bilgilendirici yazıyı okuyun. Keyif kahvenizi doğal antioksidankaynağına çevirecek birkaç takviye önerim var:

    1) Tarçın: Tarçın koruyucu bileşenlerle yüklüdür (tam 41 tane!) ve baharatlar arasında
    en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olanıdır. Fareler üzerinde yapılan bir
    çalışmaya göre, tarçın kalbinize ve beyninizi tek başına koruyabilecek kadar yoğun
    koruyucu bileşen bulundurur.

    Servis: Kahvenize 1/2 çay kaşığı karıştırın. Öneri: Seylan tarçını

    2) Zencefil: Zencefil, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar bileşikler içerir. Zencefil
    ayrıca kas ağrısını azaltabilir, kolesterolü düşürür ve sindirime yardımcı olabilir.

    Servis: Zencefilinizi doğrudan kahvenize ekleyin (fincan başına 1 çay kaşığı kadar),

    3) Zerdeçal: Tıbbi faydalarının çoğu, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere
    sahip bileşiği curcumin'den gelir. Bu antioksidan dolu madde karaciğer
    detoksifikasyonunu destekler, sindirime yardımcı olur ve hatta bazı çalışmalara göre
    depresyona yardımcı olabilir.

    Servis: Kahvenize 1/2 çay kaşığı karıştırın.

    Zeynep Çetin
    Zeynep Çetin
    diyet@diyetisyenzeynepcetin.net