Merhaba! Siz de benim gibi bir kahve aşığı mısınız? O halde kahvenizi alın ve bu kısa bilgilendirici yazıyı okuyun. Keyif kahvenizi doğal antioksidankaynağına çevirecek birkaç takviye önerim var:

1) Tarçın: Tarçın koruyucu bileşenlerle yüklüdür (tam 41 tane!) ve baharatlar arasında

en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olanıdır. Fareler üzerinde yapılan bir

çalışmaya göre, tarçın kalbinize ve beyninizi tek başına koruyabilecek kadar yoğun

koruyucu bileşen bulundurur.

Servis: Kahvenize 1/2 çay kaşığı karıştırın. Öneri: Seylan tarçını

2) Zencefil: Zencefil, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar bileşikler içerir. Zencefil

ayrıca kas ağrısını azaltabilir, kolesterolü düşürür ve sindirime yardımcı olabilir.

Servis: Zencefilinizi doğrudan kahvenize ekleyin (fincan başına 1 çay kaşığı kadar),

3) Zerdeçal: Tıbbi faydalarının çoğu, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere

sahip bileşiği curcumin'den gelir. Bu antioksidan dolu madde karaciğer

detoksifikasyonunu destekler, sindirime yardımcı olur ve hatta bazı çalışmalara göre

depresyona yardımcı olabilir.

Servis: Kahvenize 1/2 çay kaşığı karıştırın.