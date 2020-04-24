Zeynep İsminin Anlamı Nedir? Zeynep Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Zeynep Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış olan Zeynep ismi, Türkçenin en anlamlı adları arasında yer alıyor. Bu yüzden günümüzde hala en çok sevilerek kullanılan isimlerden biri olduğunu söylemek mümkündür.



Zeynep Ne Demek?



Zeynep Türkçede ‘değerli taşlar’ ya da ‘mücevher’ anlamına gelmektedir. Diğer anlamıyla zor bulunan ve çok değerli olan taşlar olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamıyla kişiye özel bir karakteristik etki de sunmaktadır. O yüzden kız çocukları için en değerli ve özel isimler arasında geliyor. Bu doğrultuda hem isim hem de sözcük anlamı olarak aynı anlama geldiği söylenebilir. İsminin kattığı manevi anlamı ise kişinin değerli ve özel biri olduğunu anlatır.



Zeynep İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



En çok merak edilen konular Arasında Zeynep isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Zeynep ismi Kur'an'da yer almaz. Daha önceki dönemlerde Türkçeden gelen bir isimdir. Özel ve değerli anlamı ile beraber kız çocuğunuza bu ismi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Hem taşıdığı anlam hem de telaffuzu açısından Türkiye'de en çok kullanılan isimler arasında yer alıyor.