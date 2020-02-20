Zor bir gün

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde sonlanan, kapanan enerjiler öne çıkmakta. Dolayısı ile gelişme yönünde destekleyici şartlar yok. Oğlak burcunda ilerleyen Ay sıkışık koşullar içinde olduğumuzu anlatıyor. Saat 11:00 civarında Pluton’la birleşen Ay bizi travmatize edebilecek koşullara ve duygusal açıdan işkence getirebilecek durumlara işaret edebilir.

Nelerden kaçınmalı? Daha gerçekçi ve dirençli olmaya bakalım. Zorlukları aşabiliriz. Duygusal dayanıklılık ve kendimize güven geliştirmeliyiz. Kuşkusuz koşullar zor olabilir ancak umutsuzluğa da kapılmamalıyız. Saat 17:18 civarında da engeller, kısıtlamalar ve bizi daha derin kılan koşullar var. Neyse ki saat 22:41’den sonra biraz daha rahat edebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Hareket Ektiklerimizi biçebiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız. Bizi daha ötelere götürebilecek olanaklar keşfedebiliriz.