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11.05.2020 - 00:00 |

Zorlayıcı bir gün olabilir

Haftanın ilk gününde Ay Oğlak burcunda ilerlerken aradığımız desteği ve güveni bulmakta zorlanabiliriz.

Zorlayıcı bir gün olabilir
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Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Oğlak burcunda ilerlerken aradığımız desteği ve güveni bulmakta zorlanabiliriz. Böyle zamanlarda insanları zorlamak ya da ısrarcı davranmak tam tersi sonuçlar getirebilir. Bu nedenle biraz daha sabırlı ve sakin olmaya bakmalıyız. Aynı zamanda Mars’ın Merkür’e zarar vermesi bazı istenmeyen durumlara, zararlara yol açabilir. Düşüncelerimizde inat etmek pek yarar sağlamayacak.

Nelerden kaçınmalı? Bugün daha önlemci olmaya bakalım. Riskli işlere girmemek, ulaşımda ya da evde dikkatslzlikten kaçınmak gerekiyor. Şimdiye kadar birikmiş olan hoşnutsuzluklar da ortaya çıkabilir. Özellikle sabah saatlerinde öfke ile karar vermemek gerekiyor. Bu saatlerde görüşmelerde ve kardeşlerle ilgili konularda uzlaşmazlıklar gündeme gelebilir. 

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Çakmaktaşı Bugün bizi duygusal açıdan meşgul eden konular üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. Ayarlamalara gitmek ve gelecek yönünde düşünmek daha faydalı olacak.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Sorumluluklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek motivasyon hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz zamanlar var. Annenizle ilgili hassasiyet içeren konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Parasal konularda destek almak isteyebilirsiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir. Farkındalığınız yüksek olsun.Devamını Oku

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Bugün

İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar olabilir. Evinizle ilgili konularda gündeme gelebilir. Ailenize ait konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularla ilgilenirken çalışma hayatınızdaki işlerinizi ertelememeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden gün içinde destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.  Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde korunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailenizde geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz bunu ikili ilişkilerinizde bulabilirsiniz.  Aşkta da hassasiyetler söz konusu. İki tarafta korunma ihtiyacı içinde olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir. İkili ilişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Parasal durumunuza daha fazla bakmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinize daha korumacı yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizdeki hassas dengeler bugün daha fazla görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin. Ailenize karşı yerine getirmeniz gereken sorumluluklar oluşabilir.  İmaj değişikliği için uygun bir gün.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz.  Ailenizde olan olaylara elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğini sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var. Sosyal çevreniz sayesinde biraz rahatlamak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

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