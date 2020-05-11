Zorlayıcı bir gün olabilir

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Oğlak burcunda ilerlerken aradığımız desteği ve güveni bulmakta zorlanabiliriz. Böyle zamanlarda insanları zorlamak ya da ısrarcı davranmak tam tersi sonuçlar getirebilir. Bu nedenle biraz daha sabırlı ve sakin olmaya bakmalıyız. Aynı zamanda Mars’ın Merkür’e zarar vermesi bazı istenmeyen durumlara, zararlara yol açabilir. Düşüncelerimizde inat etmek pek yarar sağlamayacak.

Nelerden kaçınmalı? Bugün daha önlemci olmaya bakalım. Riskli işlere girmemek, ulaşımda ya da evde dikkatslzlikten kaçınmak gerekiyor. Şimdiye kadar birikmiş olan hoşnutsuzluklar da ortaya çıkabilir. Özellikle sabah saatlerinde öfke ile karar vermemek gerekiyor. Bu saatlerde görüşmelerde ve kardeşlerle ilgili konularda uzlaşmazlıklar gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Çakmaktaşı Bugün bizi duygusal açıdan meşgul eden konular üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. Ayarlamalara gitmek ve gelecek yönünde düşünmek daha faydalı olacak.