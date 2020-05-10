Ramazan ayı tüm bereketi ile devam ederken bugün 17. gün... En hayırlı ibadet olan oruç milyonlarca kişi tarafından tutuldu şimdi il il iftar vakitleri bekleniyor. Orucunu açmak için sabırsızlanan Müslüman vatandaşlar '10 Mayıs İftar vakti ne zaman? Bugün oruç kaçta açılacak? İftara ne kadar var?' sorusunu soruyor. İşte il il iftar saatleri...

İSTANBUL İFTAR SAATİ

10 Mayıs Pazar günü İstanbul'da iftar 20.17'de açılacak.

ANKARA İFTAR SAATİ

10 Mayıs Pazar günü Ankara'da iftar 19.59'da açılacak.

İZMİR İFTAR SAATİ

10 Mayıs Pazar günü İzmir'de iftar 20.18'de açılacak.

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İFTAR DUASI

İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"