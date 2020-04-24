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    HaberlerRamazan Haberleri 24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazan'ın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor?
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    24.04.2020 - 00:32 |

    24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazan'ın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor?

    Ve en hayırlı ay sonunda geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan Ramazana giriyoruz. Bu gece milyonlarca Müslüman ilk sahurunu yapıp niyet edip ilk orucunu tutacak. Yüz binler şimdi imsak vakitlerini merak ediyor. Müslüman vatandaşlar 'İftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusuna cevap bulmaya çalışırken bir yandan da 'Ramazan ayı bu gece mi başlıyor?' sorusunu yöneltiyor.

    24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazan'ın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor?

    Hoş geldin ya şehri Ramazan... Bu gece ilk sahur yapılacak. Heyecan tavan yapmış durumda. İslam alemi Ramazan imsakiyesini merak ediyor. 'İlk sahur ve imsak vakti saat kaçta?' sorusu yoğun bir şekilde soruluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in indiği en mübarek ayın imsak vakitleri...

    2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

    2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

    İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazanın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor


    ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazanın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor

    İZMİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazanın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor

    BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazanın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor

     

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