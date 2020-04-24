24 Nisan İl il sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi - 24 Nisan Cuma Ramazan'ın ilk gününde sahur saat kaçta bitiyor?

Hoş geldin ya şehri Ramazan... Bu gece ilk sahur yapılacak. Heyecan tavan yapmış durumda. İslam alemi Ramazan imsakiyesini merak ediyor. 'İlk sahur ve imsak vakti saat kaçta?' sorusu yoğun bir şekilde soruluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in indiği en mübarek ayın imsak vakitleri...



2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ









ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ





İZMİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ





BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ





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