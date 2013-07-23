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    23.07.2013 - 11:28 |

    3 metrelik pide 200 liraya satıldı

    Kars'ta bir fırında üretilen 3 metre uzunluğundaki Ramazan pidesi, 200 liraya satıldı.

    3 metrelik pide 200 liraya satıldı

    Ortakıkapı Mahallesi'ndeki Ustam adlı fırının sahibi Kasım Topçu, çalışanları ile birlikte 6.5 kilo ağırlığında, 2 metre 75 santim uzunluğunda pide yaptı. Pidenin yapımında 15 yumurta, 2.5 kilo susam ve 1 kilo çörek otu kullanan Topçu, ürününü açık artırma ile sattı. Halkın büyük ilgisini çeken pideye kırmızı kurdele bağlayan Kasım Topçu, "Büyük emek harcadığım pideyi 50 liradan satışa sunduk. Müşterimiz Çoşkun Alp, özel pideyi 200 liraya aldı. Talep olursa bu büyüklükte özel pideler çıkarmaya devam ederiz" diye konuştu.

    Pideyi satın alan 14 çocuk sahibi Kasım Topçu, "Bu ekmek bize iftarda ancak yeter. Evdekiler büyük bir sürpriz yaşayacak. Eşim ve çocuklar pideyi görünce çok şaşıracaklar. Taşımak zor olacağı için aldığım pideyle bir fotoğraf çektirdim, sonra parçalatarak eve götürmek zorunda kaldım" dedi.

    (DHA)

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