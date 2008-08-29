4. Bursa Alışveriş Şenliği Ramazan'da başlıyor!

BTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, alışveriş şenliğine katılan yaklaşık 5 bin iş yerinde 23 gün boyunca yüzde 50’ye varan oranlarda indirim imkanı sunulacak.

Halka, Ramazan ayı boyunca ve okulların açıldığı dönemde yapacağı alışverişlerde destek sağlayacak şenlik kapsamında Bursalılar hem indirimli alışveriş yapma ve çekilişle hediye sahibi olma şansı kazanacak hem de etkinlik ve konserlere gitme fırsatı yakalayacak.

Şenlik boyunca, Kapalıçarşı, Nalbantoğlu, Setbaşı, As Merkez, Carrefoursa, Kent Meydanı AVM, Korupark, Sönmez Plaza, Uzunçarşı, Altıparmak ve Zafer Plaza’da danışma masaları kurulacak.

40 YTL ve üzerinde alışveriş yapan tüketiciler, fiş ya da faturalarını, alışveriş yaptığı mağazada özel şenlik kaşesiyle kaşeletip, Şenlik Danışma Masalarına ibraz ederek, hediye çekilişine katılım kuponu alabilecekler.

Bu yıl ayrıca her 100 YTL alışveriş yapan ilk 10 bin tüketiciye danışma masalarında ve şenlik iletişim noktalarında da çeşitli hediyeler verilecek.

Alışveriş Şenliği, Ekim ayı başında yapılacak halka açık konserlerle sona erecek.

