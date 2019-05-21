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    21.05.2019 - 15:21 |

    Abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozar mı?

    Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar tarafından bazı sorular merak ediliyor. Oruu bozan şeyler hakkında arayış yapanlar, 'Abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozar mı?' sorusuna da cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 'Abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozar mı?' sorusunu yanıtladı.

    Abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozar mı?

    Abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozar mı?

    Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

    Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

    Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).

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