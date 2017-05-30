Afganistan Ramazan'larının vazgeçilmesi 'Bulani'

Mezar-ı Şerif kentinde, Afganların iftarda vazgeçilmezi "Bulani" olarak adlandırılan börekler semt pazarlarında yerini alıyor.

Terör olayları ve çatışmaların gölgesinde ramazanı karşılayan Afganistan'da halk, iftar sofrasıiçin semt pazarlarına akın etti.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ramazan tüm coşkusuyla yaşanırken, iftar saati yaklaştıkça semt pazarlarındaki heyecan da artıyor.

Ramazanın gelmesiyle daha da canlanan halk pazarlarında insanlar iftar ve sahur için hazırlık yapıyor. Afganistan halkının iftar sofralarının olmazsa olmazlarında "Bulani" olarak adlandırılan börekler de semt pazarlarını süslüyor.

Şehir merkezindeki işlek yerlere tezgah kuran Bulani satıcıları, iftar saatinin yaklaşmasıyla yoğunluk yaşıyor. Satıcılar müşterilere iftar öncesi ürünlerini sunabilmek için zamanla yarışıyor.

Afgan halkının geleneksel iftar yemeği konumundaki, fiyat olarak da ucuz olan Bulani, patates, et ve sebzeden yapılıyor.

Sahurda pilav yeniliyor

Ülkede yüzyıllardır devam eden diğer bir ramazan geleneği de sahurda Afgan pilavının yenilmesi. Afganistan halkı et ile yapılan bu pilavı daha çok sahurda tercih ediyor. Bu nedenle pazarlarda çok çeşitli pirinç bulmak mümkün. Ülkenin en kaliteli pirinci ise kuzeydeki Kunduz vilayetinde yetişiyor ancak Kunduz'da yetişen pirinç ülke geneline yetmediği için Pakistan ve Hindistan'dan pirinç ithalatı yapılıyor.

Tarım ülkesi olan Afganistan gerek savaş gerekse altyapı eksikliği nedeniyle ihtiyacının neredeyse yarıya yakınını diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlerle karşılıyor.

Yeşil çay eşliğinde badem, ceviz, kuru üzüm tüketiliyor

Afganistan'da yıllardır devam eden savaşa rağmen halk, ramazan boyunca yakın akrabalardan başlamak üzere komşu, arkadaş ve yakınlarını iftara davet ediyor.

İftar yemeğinin hemen ardından meyve yemeyi tercih eden Afgan halkı, ardından yeşil çay eşliğinde badem, ceviz, kuru üzüm ve şekerlemeden oluşan çerezleri tüketiyor.

Ülke nüfusunun yarıya yakınının işsiz olması ve nüfusun büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında yaşaması nedeniyle bazı evlerde sadece ekmek ve çay ile idare ediliyor.