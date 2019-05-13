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    13.05.2019 - 17:00 |

    Ağda, epilasyon, makyaj yaptırmak orucu bozar mı?

    Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasına giren, Ağda, epilasyon, makyaj yaptırmak orucu bozar mı? soruları yoğun ilgi gördü. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu soruları yanıtladı. İşte merak edilen o cevap...

    Ağda, epilasyon, makyaj yaptırmak orucu bozar mı?

    Ağda, epilasyon, makyaj yaptırmak orucu bozar mı?

    Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

    Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

    Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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