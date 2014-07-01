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    01.07.2014 - 09:55 | | İHA

    Alo Fetva hattına gelen sorular şaşırtıyor

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte '190 Alo Fetva' hattında yoğunluk olurken, vatandaşların ilginç soruları görevlileri bile şaşırtıyor.

    Alo Fetva hattına gelen sorular şaşırtıyor

    İl Müftülüğü’ne bağlı, 5 erkek ve 4 bayanın görev aldığı "190 Alo Fetva" hattı, vatandaşların aklına takılan soruları cevaplayabilmek için 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ramazan nedeniyle Alo Fetva hattını arayanların sayısında artış olurken, en çok sorulan soru, "İğne yaptırmak orucu bozar mı?", "diş çektirmek orucu bozar mı?" oldu.

    Sık sorulan soruların yanında, Alo Fetva hattını arayanlar ilginç sorular da soruyor. Görevlileri bile şaşırtan sorulardan en ilginci, "Buhar banyosu orucu bozar mı?" olurken, "Sigara içmek abdesti bozar mı?" ve "KPSS’ye hazırlanıyorum. Oruç tutmam caiz mi?" sorusunu soranların da olması dikkat çekti.

    "190 Alo Fetva" hattının Ramazan ayı boyunca vatandaşların aklına takılan tüm soruları cevaplamaya çalışacağı bildirildi.

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