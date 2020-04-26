İslam alemi Ramazan ayının 3. gününü karşıladı. Ankara'da ikamet eden yüz binler, gece yine sahura kalkıp oruç için niyet ettiler. Saatler ilerlerken iftar vakti de araştırılmaya devam ediyor. Ankaralılar 'Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap arıyor.

ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü Ankara'da iftar vakti 14.44... Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.

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