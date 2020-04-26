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    HaberlerRamazan Haberleri Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?
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    26.04.2020 - 11:06 |

    Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?

    Ramazan ayı bereketi devam ediyor. Bugün Ramazan ayının 3. günü... Ankara'da bulunan yüz binlerce Müslüman gece sahura kalkıp niyet edip oruç tuttular. Şimdi iftar vakti büyük bir heyecanla bekleniyor. Sıklıkla sorulan soru ise 'Ankara iftar vakti saat kaçta, ne zaman? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' şeklinde...

    Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?

    İslam alemi Ramazan ayının 3. gününü karşıladı. Ankara'da ikamet eden yüz binler, gece yine sahura kalkıp oruç için niyet ettiler. Saatler ilerlerken iftar vakti de araştırılmaya devam ediyor. Ankaralılar 'Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap arıyor.

    ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?

    26 Nisan Pazar günü Ankara'da iftar vakti 14.44... Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.

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    Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak Ankarada iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman

    26 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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