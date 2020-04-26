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    HaberlerRamazan Haberleri Ankara sahur ezanı Saat Kaçta ne zaman okunacak? (27 Nisan) Ankara'da sahur (imsak) vakti saat kaçta bitecek?
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    26.04.2020 - 21:48 |

    Ankara sahur ezanı Saat Kaçta ne zaman okunacak? (27 Nisan) Ankara'da sahur (imsak) vakti saat kaçta bitecek?

    İslam alemi Ramazan ayı coşkusunu yaşamaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir heyecanla beklenen Ramazan'ın 3. gününü geride bırakıyoruz. Peki 5 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı Ankara'da bu gece sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 27 Nisan Pazartesi Ankara için sahur vakti (saati) ne zaman sorusunun cevabı..

    Ankara sahur ezanı Saat Kaçta ne zaman okunacak? (27 Nisan) Ankara'da sahur (imsak) vakti saat kaçta bitecek?

    Ramazan ayı bereketi devam ediyor. Bugün orucun 3. günü geride kaldı... Ankara'da yaşayan yüz binlerce Müslüman gece sahura kalkıp niyet edip oruç tuttular. Şimdi iftar vaktini geride bırakan vatandaşlar sahuru bekliyor. Sıklıkla sorulan soru ise Ankara'da sahur vakti saat kaçta, ne zaman?

    ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?

    27 Nisan Pazartesi günü Ankara'da sahur vakti 04.12... Akşam ezanı ile birlikte İstanbullur oruçlarını açacaklar.

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    Ankara sahur ezanı Saat Kaçta ne zaman okunacak (27 Nisan) Ankarada sahur (imsak) vakti saat kaçta bitecek

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