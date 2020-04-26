26.04.2020 - 19:37 |
Ankara'da iftar vakti kaç dakika (saat) kaldı? (26 Nisan İmsakiyesi) Ankara'da akşam ezanı saat kaçta okunacak?
İslam alemi Ramazan ayı coşkusunu yaşamaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir heyecanla beklenen Ramazan'ın 3. gününü yaşıyoruz. Peki bugün 5 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı Ankara'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 26 Nisan Pazar Ankara için iftar vakti (saati) ne zaman sorusunun cevabı..
İslam alemi Ramazan ayının 3. gününü karşıladı. Ankara'da ikamet eden yüz binler, gece yine sahura kalkıp oruç için niyet ettiler. Saatler ilerlerken iftar vakti de araştırılmaya devam ediyor. Ankaralılar 'Ankara İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? Ankara'da iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap arıyor.
ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?
26 Nisan Pazar günü Ankara'da iftar vakti 19.45... Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.
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