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    HaberlerRamazan Haberleri Ankara'da ilk iftar saat kaçta, ne zaman başlayacak? (2020 imsakiyesi) 24 Nisan Cuma Ankara iftar vakti (saati)
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    24.04.2020 - 04:32 |

    Ankara'da ilk iftar saat kaçta, ne zaman başlayacak? (2020 imsakiyesi) 24 Nisan Cuma Ankara iftar vakti (saati)

    Ankara sahur vakitleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı bu gece ilk sahurun ardından başlayacak. Peki Ankara'da ilk sahur saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur vakitlerini yayımladı. İşte Ankara sahur ve iftar vakitleri...

    Ankara'da ilk iftar saat kaçta, ne zaman başlayacak? (2020 imsakiyesi) 24 Nisan Cuma Ankara iftar vakti (saati)

    Ankara'da bugün sahur saat kaçta? Ankaralıların merakla araştırdığı Ramazan imsakiyesinde imsak ve iftar vakitleri yerini aldı. İşte Ankara için imsak ve iftar vakitleri...

    ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Ankara'da ilk sahur saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 04:18 olarak açıklandı. Ankara'da ilk iftar 19:43'te idrak edilecek. İmsak vaktinin girilmesi ile ilk oruç başlayacak

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    Ankarada ilk iftar saat kaçta, ne zaman başlayacak (2020 imsakiyesi) 24 Nisan Cuma Ankara iftar vakti (saati)

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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