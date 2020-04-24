Ankara'da ilk iftar saat kaçta, ne zaman başlayacak? (2020 imsakiyesi) 24 Nisan Cuma Ankara iftar vakti (saati)

Ankara'da bugün sahur saat kaçta? Ankaralıların merakla araştırdığı Ramazan imsakiyesinde imsak ve iftar vakitleri yerini aldı. İşte Ankara için imsak ve iftar vakitleri...



ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk sahur saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 04:18 olarak açıklandı. Ankara'da ilk iftar 19:43'te idrak edilecek. İmsak vaktinin girilmesi ile ilk oruç başlayacak

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