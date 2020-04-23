Ankara'da sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 Ramazan İmsakiyesi

Ankara'da sahur saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olam Ramazan ayı bu gece başlayacak. Binlerce müslüman bu gece sahura kalkacak. Yapılacak olan sahurun ardından niyet edilip ilk oruç tutulmaya başlanacak. Sahur için Ankara'da hazırlıklar şimdiden başladı. Peki Ankara'da ilk sahur saat kaçta?

ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk sahur saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 04:18 olarak açıklandı. Ankara'da ilk iftar 19:43'te idrak edilecek. İmsak vaktinin girilmesi ile ilk oruç başlayacak

2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ



