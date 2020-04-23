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    HaberlerRamazan Haberleri Ankara'da sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 Ramazan İmsakiyesi
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    23.04.2020 - 22:12 |

    Ankara'da sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 Ramazan İmsakiyesi

    Ankara sahur vakitleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı bu gece ilk sahurun ardından başlayacak. Peki Ankara'da ilk sahur saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur vakitlerini yayımladı. İşte Ankara sahur ve iftar vakitleri...

    Ankara'da sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 Ramazan İmsakiyesi

    Ankara'da sahur saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olam Ramazan ayı bu gece başlayacak. Binlerce müslüman bu gece sahura kalkacak. Yapılacak olan sahurun ardından niyet edilip ilk oruç tutulmaya başlanacak. Sahur için Ankara'da hazırlıklar şimdiden başladı. Peki Ankara'da ilk sahur saat kaçta?

    ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Ankara'da ilk sahur saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 04:18 olarak açıklandı. Ankara'da ilk iftar 19:43'te idrak edilecek. İmsak vaktinin girilmesi ile ilk oruç başlayacak

    2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Ankarada sahura saat kaçta kalkılacak 2020 Ramazan İmsakiyesi

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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