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    30.05.2019 - 18:50 |

    Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

    Ramazan ayı bolluk ve bereketiyle geldi. Huzur ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, bütün bir ay boyunca oruç tutan ve bol bol ibadet eden vatandaşlar akıllarındaki bazı sorulara da cevap arıyor. O sorulardan biri ise "Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu. İşte detaylar...

    Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

    Orucu bozan şeyler vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. Huzur ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, bütün bir ay boyunca oruç tutan ve bol bol ibadet eden vatandaşlar akıllarındaki bazı sorulara da cevap arıyor. O sorulardan biri ise "Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu. İşte detaylar...

    AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

    Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

    Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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