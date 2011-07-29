Baklava sevenlere uyarı var!

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, tüketicinin, kalitesinden ve sağlıklı ortamlarda üretildiğinden emin olmadığı baklavalardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı yaklaşırken kaliteli baklava ve baklava tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle iftar sofralarında yoğun olarak tüketilen baklavanın hijyenden uzak ortamlarda üretilmesinin insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirten Yıldırım, ''Tüketicinin, kalitesinden ve sağlıklı ortamlarda üretildiğinden emin olmadığı baklavalardan uzak durması gerek. Baklavanın öncelikle kaynağı belli olmalı. Özellikle sokak aralarında, otomobil bagajlarında satışa sunulan baklavanın kaynağından emin olmak mümkün değildir. Bu nedenle özellikle kaynağı belirsiz ve sağlıklı olmayan şartlarda satışa sunulan baklavadan uzak durulmalıdır'' ifadelerine yer verdi.

Baklavanın kalitesini anlamanın zor olmadığını, baklava almadan önce tadına bakmanın sorunu başlamadan çözeceğini kaydeden Yıldırım, iyi baklavanın özelliklerini şöyle sıraladı:

''İyi baklavanın rengi altın sarısı olur. Tazeliğinin göstergesi rengidir. İkincisi, çatalı batırdığınızda tatlı bir hışırtı sesi çıkarmalı. Bu ses baklavanın yufkasının, pişirilme sürecinin ve şerbetlenmesinin kalitesi sonucu çıkar. Kalitesiz bir baklavada o sesi duyamazsınız. Üçüncüsü çatalı batırıp baklavayı ağzınıza götürürken, içindeki Antep fıstığı ve tereyağının kokusunu duyarsınız. Kalitesiz hammadde kullanılan baklavada bu kokuları duyamazsınız. Tadım esnasında son testi de ağzınızda oluşan tatla yapmalısınız. Kaliteli baklava lezzetiyle kendini gösterir. Son olarak da bir süre sonra midenizde bir yanma ya da rahatsızlık hissetmiyorsanız, tadına baktığınız baklava kaliteli ve iyi bir baklavadır. Baklavasını tatmak istediğiniz hiçbir baklavacı size 'hayır' demez. Önce tadına bakın ve test edin. Sonra kaliteli olduğuna inanırsanız alın.''

Az ama kaliteli baklava tüketiminin sağlıklı beslenme açısından önemine işaret eden Yıldırım, hayatın her aşamasında olduğu gibi baklava tüketiminde de ''azı karar, ortası yarar, çoğu zarar'' prensibini uygulamak gerektiğini belirtti.

Yıldırım, ramazan ayında baklava satışlarının artacağını ve piyasalara nefes aldıracağını ifade etti.