Bayram tatilinde tur seçeneği çok!

Bayramda 199 avroya Dubai’ye, 299 avroya Tunus’a gidilebilirken, Orta Avrupa tur paketleri ise 300 avrodan başlıyor. Yurt içi bayram tatili fiyatları da gecelik 69 YTL’den başlayıp, 200 YTL’ye kadar çıkıyor.

Club İremtur Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Ulubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkma ihtimalinin yüksek olmasının turizmi çok olumlu etkileyip, hareketlilik kazandıracağını belirtti.

Bayramda yaklaşık 100 bine yakın kişinin tatile gitmesini beklediklerini anlatan Ulubay, bunlardan 15-20 bininin Fransa, İtalya, İspanya, Fas, Tunus, Mısır gibi yurt dışını tercih ederken, kalan bölümün ise başta Akdeniz Bölgesi’ndeki oteller olmak üzere Kapadokya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz gibi merkezlere gitmesinin beklendiğini söyledi.

Bayram döneminde Orta Doğu ülkelerinden de Türkiye’ye 15 bine yakın turistin gelmesinin planlandığını ifade eden Ulubay, şöyle konuştu: "Ülkemizdeki oteller, Ramazan Bayramı’nda sanatçıların yer aldığı, çeşitli etkinlik ve eğlencelerin olduğu paketler hazırlıyorlar. Orta Doğu ülkeleri, hazırlanan bu paketleri biliyor ve bayramı ülkemizde geçirmeyi tercih edebiliyor. Club İremtur olarak biz yaklaşık 5-6 bin arasında kişinin yurt içi ve yurt dışı Ramazan Bayramı tatil paketini organize etmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın içinde, 1200 kişi kültür turisti olacaktır. Ramazan Bayramı için yerli turist ekonomik tatil paketlerini tercih edecektir. Oteller de bayramda ekonomik paketler üzerinde çalışıyor. Yerli turist, 10-15 Eylülden sonra ekonomik bayram paketi almak için çeşitli alternatifleri değerlendirecektir. 15 Eylülden sonra, acentelerde ciddi bir yoğunluk yaşanacaktır. Şu an ramazan ayı nedeniyle Antalya başta olmak üzere güneydeki otellerde yüzde 30 ve üzerinde indirimler mevcuttur. Yurt içinde Akdeniz Bölgesi ve diğer bölgelere yapılacak kültür turları, yurt dışında ise ağırlıklı Fransa, İtalya, İspanya’nın tercih edileceğini düşünüyoruz. Vizesiz olduğu için Tunus, Fas, Mısır’a da yoğun ilgi mevcut. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili Uzak Doğu turları için de büyük fırsat olacak."

Ulubay’ın verdiği bilgiye göre, yurt dışı bayram tatili fiyatları 299 avrodan başlayıp, 1499 avroya kadar çıkıyor. İtalya 4 gece-5 gün 599 avro, Benelux ve Paris 7 gece-8 gün 749 avro, İtalya ve Fransa 7 gece-8 gün 699 avro, Prag 3 gece-4 gün 499 avro, Yunanistan 4 gece-5 gün 299 avro, Makedonya 4 gece-5 gün 499 avro seçenekleriyle tatilcilere sunuluyor. Yurt içi bayram tatili fiyatları da gecelik 69 YTL’den 200 YTL’ye kadar çıkıyor.

Etstur Yurt İçi Turlar Müdürü Suat Özbek de tur şirketlerinin Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda tur düzenlediğini, 199 avrodan 2 bin avroya kadar ücretlerle dünyanın çeşitli ülkelerine gidilebileceğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin, özellikle yurt dışına çıkmak için bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade eden Özbek, "Mevsim itibarıyla güney ülkeleri sıcak, Avrupa ülkeleri de çok soğuk değil. Böyle bir tatilin mevsimsel olarak avantajlı bir döneme denk gelmesi de tatilini yurt dışında geçirecekler için önemli bir şans" dedi.

Suat Özbek’in açıklamasına göre, Budapeşte-Viyana-Prag’dan oluşan Orta Avrupa turları, Türkçe rehberlik hizmeti ve panoramik şehir gezileri ile 6 ve 7 gece, 4 yıldızlı otellerde oda-kahvaltı konaklamalı 559 avrodan başlayan rakamlarla tatilcilerin tercihine bırakılıyor.

İstanbul’dan Budapeşte’ye yapılan uçuş sonrası otobüs ile Venedik, Nice, Paris, Amsterdam, Berlin ve Prag’ı kapsayan toplam 14 gece, 3 ve 4 yıldızlı otellerde oda-kahvaltı konaklamalı program ise 1299 evro olarak ücretlendiriliyor.

Bu dönemde 199 avroya Dubai’ye, 299 avroya Tunus’a, 399 avroya ve İtalya’ya gidilebilirken, komşu ülke Yunanistan başkenti Atina’ya düzenlenen 3 gecelik oda-kahvaltı dahil turun fiyatı 299 avrodan başlıyor.