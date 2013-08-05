Bayramda şeker hastalarına özel tarif

Uzmanlar Ramazan ayından çıktıktan sonra bayramda tatlı ve tüm yiyeceklere yüklenilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı’nın Şeker Bayramı ismiyle de kullanıldığı üzere şeker yüklemesinin çok fazla olabileceğini anlatan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral, özellikle şeker hastalarının ya da şeker hastalığına eğilimi olanların çok dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.Bitter denilen koyu renkli acı çikolataların tercih edilmesinde fayda olduğunu belirten Doç. Dr. Özyaral, “Çünkü onun şeker içeriği daha düşük oluyor. Bunun dışında gofret tarzındaki ürünlerden kaçmak lazım ya da içinde başka şekerli tatlandırıcı içerik ihtiva eden çikolataları yememek lazım. Diyabetliler için özel hazırlanmış ürünler, pastalar, dondurmalar var” dedi. Doç. Dr. Özyaral şeker hastalarına tavsiyesini şu şekilde anlattı: “Evde herkese de ikram edebilecek çok basit tatlılar hazırlayabilirsiniz. Az yağlı olan bir süzme yoğurt alarak, iki kaşık bir kaseye koyup üzerine bir top sade kaymaklı dondurma ve meyve dilimleri koyarak, biraz bal da ekleyerek tatlı hayalinizi, damak zevkinizi artırabilirsiniz. Ama onun karşılığında sizin şeker miktarını vücudunuzdaki glisemik indeksi yükseltmeyecektir. Dolayısıyla burada glikozdan kaçmak gerekiyor. Demek ki üzümlü gıdalar kullanmayacağız, karpuz ve kavundan kaçacağız”.



Yer fıstıklı çikolataya dikkat



70 kilo civarındaki bir kişinin bir dilim baklava ya da üç tane tulumba tatlısı yiyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Özyaral, “Burada kilo çok önemli tabi çocuklar için hiç sorun yok. Çocuklar istedikleri gibi şeker yiyebiliyor, çikolata yiyebiliyor. Çocuklarımıza bunu verirken de günde eğer paketlenmiş olarak hesaplıyorsak 7 ile 10 küçük parça çikolatayı aşmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla güneş var. Alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. özellikle alerjisi olan çocuklarımıza yer fıstığı içeren çikolataları vermemekte yarar var” dedi.