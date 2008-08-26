Bayrampaşa'da muhteşem Ramazan etkinlikleri

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında cezaevi içerisinde kurulacak çadırda her gün bin 500 kişiye iftar verilecek.

İftar sonrasında da sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli kişilerin yer alacağı kültür sanat aktiviteleri, çocuk eğlence programları gerçekleştirilecek. Cezaevinde çocuklar için lunapark oluşturulacak, tanıtım ve satış stantları da açılacak.

BALKANLAR’A BEREKET KONVOYU

Ramazan ayının bereketini Balkan halklarıyla paylaşmak ve kardeşlik köprüleri kurmak amacı ve "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla yarın yola çıkacak "Bereket Konvoyu", kervanların sembolü develer eşliğinde ve barış güvercinleri uçurularak uğurlanacak.

4 tır, 2 otobüs, 4 minibüs, 1 jeneratör aracı ve 1 canlı yayın aracıyla 150 kişinin yer alacağı konvoy, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’nın 21 ayrı kentinde Türk mutfağından örneklerin sunulacağı iftar yemekleri verecek.

İftarın ardından sevilen sanatçılar, gazeteci-yazar, düşünür ve aydınların katılacağı sohbet programları ve yöresel sanatçıların yer alacağı halk konserleri düzenlenecek.

Açıklamada görüşüne yer verilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, uzun yıllar "Bayrampaşa" ile adı anılan, adeta Bayrampaşa’nın kaderi haline gelen cezaevinin kapatılmasıyla halkın üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek amacıyla bu yılki ramazan etkinliklerini cezaevinde gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti. Bürge, Bayrampaşa’nın artık sanat ve kültür merkezi olarak anılacağını kaydetti.

