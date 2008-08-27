''Bereket Konvoy''u yola çıktı!

"Balkanlar’da Ramazan" projesi kapsamında "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla hazırlanan konvoy, Yıldırım Mahallesinde düzenlenen törenle, kervanın simgesi develer ve barış güvercinleri eşliğinde uğurlandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, törende yaptığı konuşmada, ilkini 2005 yılında gerçekleştirdikleri Balkanlar yolculuğunun güzergahını her yıl genişlettiklerini söyledi.

Amaçlarının, Türkiye’de ortak kültürün meydana getirdiği bir sinerjiyi ortaya koymak olduğunu belirten Bürge, "Amacımız, ülkemizin tanıtımını en üst düzeyde sağlamak ve aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen Balkanlar’daki insanlarımızın unutulmadığını ortaya koymak. Bereket Konvoyumuz, açtığı iftar sofraları ve kültür programlarıyla nice kardeşlik örnekleri yaşatmıştır" diye konuştu.

Bürge, konvoyun, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da 21 ayrı şehirde iftar sofraları kuracağını dile getirdi.

CEZAEVİNDE RAMAZAN ŞENLİKLERİ

Hüseyin Bürge, yıllardır Bayrampaşa halkı için büyük bir sorun teşkil eden cezaevinin yoğun çabalarla kapatıldığını hatırlatarak, Ramazan’da iftar ve kültür programlarının cezaevinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Cezaevi içerisinde kurulan iftar çadırında yaklaşık 5 bin kişiye iftar verileceğini, Hacivat-Karagöz gösterileri, konserler, semah gösterileri gibi etkinliklerin düzenleneceğini anlatan Bürge, "Yıllardır anılarımızda kötü hatıralar bırakmış olan cezaevi, artık Bayrampaşa’da değişimin başladığı, barışın, sevginin ve kardeşliğin tüm dünyaya yayıldığı güzel anılarla hafızalarda yerini alacaktır" diye konuştu.

Bürge, her akşam cezaevinden canlı olarak Kanaltürk, ATV, TRT, TRT İnt, Hilal TV, Kanal 24 ve Rumeli TV ekranlarından Balkanlar’daki Ramazan etkinliklerine canlı bağlantılar gerçekleştirileceğini söyledi.

Bosna-Hersek’in İstanbul Başkonsolosu Nidzara Ercan da Ramazan ayının iyi geçmesini diledi.

Ercan, Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu, ancak en güzel Ramazanların Saraybosna’da geçtiğini söyledi.

İstanbul Müftü Vekili Ömer Kardaş’ın okuduğu duaların ardından konvoy, Balkanlara doğru yola çıktı. Rumeli-Balkan folklor ekibinin gösteri sunduğu törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi.

BEREKET KONVOYU

Bereket Konvoyunda 4 TIR, 2 otobüs, 4 minibüs, bir jeneratör aracı ve bir canlı yayın aracı yer alıyor.

150 kişinin görev alacağı organizasyon kapsamında gidilecek yerlerde Türk mutfağından örneklerin sunulacağı iftar yemekleri verilecek. İftarın ardından sanatçı, gazeteci-yazar, düşünür ve aydınların katılacağı sohbet programları ve yöresel sanatçıların yer alacağı halk konserleri düzenlenecek.

Konvoy, 29 Eylül’de İstanbul’a dönecek.

