Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlıktaki imza töreninde, ağaçlandırmanın iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını önlemede en etkili yöntem olduğunu söyledi.

Eroğlu, 2012 yılına kadar ağaçlandırma konusunda büyük bir hedef belirlediklerini anlatarak, fidan yetiştirmede hiçbir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

Antalya ve Muğla’daki yangınlardan bazı dersler çıkardıklarını ifade eden Eroğlu, yeni bir yangın stratejisi geliştirdiklerini, yangını tüm yönleriyle ele alıp en kısa sürede önleme yoluna gideceklerini kaydetti.

Gönüllü ağaçlandırma hareketlerinin daha önemli olduğunu belirten Eroğlu, ilk 6 ay içinde seferberlik hedeflerinin aşıldığını ifade etti. Eroğlu, 2002’deki 117 milyon fidan üretiminin 2008’de 400 milyona yükseldiğini belirterek, "Bu şekilde yanan alanları hemen ağaçlandırma imkanı buluyoruz. 1 yıl içinde yanan alanların tümü ağaçlandırılacak. Yanan alanların 20 katı büyüklükte alan ağaçlandırıldı bugüne kadar" diye konuştu.

Eroğlu, orman yangınlarıyla ilgili Ocakta Antalya’da bir sempozyum ve sergi düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

-"ANKARA’NIN AĞACI AZ"-

Ankara’da, Büyükşehir Belediyesinin gayretlerine rağmen özellikle yamaç kısımlarında az ağaç bulunduğunu belirten Eroğlu, 5 yıl sürecek program çerçevesinde kentin ağaçlandırılacağını söyledi.

Dikilen ağaçların 3 yıllık bakımlarının da bakanlık tarafından yapılacağını ifade eden Eroğlu, çalışmanın Ekimden itibaren başlayacağını belirtti. Eroğlu, "Ağaçlandırma seferberliği kapsamında pilot il seçilen Ankara’da 2008’de il plakasından hareketle 6.060.060 adet fidan dikilerek daha yeşil bir Ankara hedefliyoruz" diye konuştu.

BAKTAD Genel Başkanı Mehmet Yıldırım da "Bir Tepsi Baklava, Bir Fidan" sloganıyla oluşturulan protokol çerçevesinde ilk etapta 10 bin fidanın dikileceğini, kalan 15 bin fidanın ise satışlardan elde edilecek gelirle toprakla buluşacağını söyledi.

Ramazanda baklava satışlarının arttığına dikkati çeken Yıldırım, çalışmanın bu döneme denk getirilmesinin isabetli olduğunu ifade etti. Amaçlarının 25 bin fidanı aşmak olduğunu anlatan Yıldırım, bu çalışmanın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, ayrıca yeni dönemin başlangıcında TBMM’de baklava dağıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Milletvekillerine, ’tatlı yiyin, tatlı konuşun, ülkemizi tatlı tatlı yönetin’ diyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Eroğlu, BAKTAD Genel Başkanı Yıldırım ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Hanefi Avcı, protokolü imzaladı.

Protokole göre, BAKTAD üyesi iş yerlerinden bir tepsi baklava alanlar adına Çevre ve Orman Bakanlığının belirlediği yere bir fidan dikilecek.