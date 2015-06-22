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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Böbrek taşı hastalarına Ramazan'da ‘limonata’ önerisi
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    22.06.2015 - 14:09 |

    Böbrek taşı hastalarına Ramazan'da ‘limonata’ önerisi

    Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, oruç tutan böbrek taşı hastalarının iftarla sahur arasında bol sıvı tüketmelerini ve haftada birkaç kez taze sıkılmış doğal limonata içmelerini önerdi.

    Böbrek taşı hastalarına Ramazan'da ‘limonata’ önerisi

    Prof. Dr. Bülent Soyupak, böbrek taşı hastalıklarının, bireylerdeki sıvı kaybı nedeniyle yaz aylarında arttığını kaydetti.

    Ramazan'da tutulan oruç sırasında vücudun daha susuz kalacağından, taş hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Soyupak, idrar yapma alışkanlığındaki değişiklikler, sık idrara çıkma, ağrılı veya taşın bulunduğu tarafta kasık ağrısı, idrardan kan gelmesi gibi durumlarda hastaların hemen bir sağlık merkezine başvurması gerektiğini belirtti.

    Soyupak, artık bu hastalıkta ameliyatın söz konusu olmadığını, endoskopik girişimlerle açık cerrahi olmadan tüm taş hastalıklarının tedavi edilebildiğini kaydetti.

    Böbrek taşı hastalarına bol sıvı almalarını öneren Prof. Dr. Bülent Soyupak, “Ramazan'da oruç tutan böbrek taşı hastalarına iftarla sahur arasında sıvıyı bol almalarını, haftada birkaç kez, bol sitrat içeren, taze hazırlanmış doğal limonata tüketmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

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