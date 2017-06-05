Botox ve dolgu orucu bozar mı?



Kendi konusunda uzman ve yetkili kişilerin bu konudaki kararı, vücut içerisine enjekte yoluyla yapılan işlemlerin orucu bozduğu yönünde. Ay boyunca bakımına devam etmek isteyen kişilere ise birçok alternatif yöntem sunuluyor.

Bakımına düşkün ve medikal estetik müdahalelere ihtiyaç duyan kişiler için Ramazan ayında yaptıracakları botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi gibi enjeksiyonlu işlemlerin yapılmasında bir sakınca olup olmadığı merak konusu oldu. Konusunda uzman ve yetkili kişilerin bu konudaki kararı, vücut içerisine enjekte yoluyla yapılan işlemlerin orucu bozduğu yönünde.



Bu ayda bakımına devam etmek isteyenler için alternatif yöntemler olduğunu vurgulayan İstanbul Estetik doktorlarından Medikal Estetik Hekimi Dilay Yılmaz Demiryontar, iğnesiz, acısız anti-aging ve bölgesel problemlere yönelik bakımlar öneriyor.

İğnesiz, Acısız, Konforlu Tedavi

Enjeksiyonlu işlemlerin orucu bozması nedeniyle, Ramazan ayı boyunca bakımına devam etmek isteyenlerin uygulayabileceği birçok alternatif yöntem olduğundan bahseden İstanbul Estetik doktorlarından Demiryontar, “Her ay düzenli yaptırmamız gereken cildimizi derinlemesine temizlediğimiz cilt bakimi uygulamasına bu ayda da devam edebiliriz.



Günlük stres ve koşturmacada bizi rahatlatacak olan masaj uygulaması aynı anda olabilir.



Bize iğnesiz, acısız, konforlu bir tedavi yöntemi sunan radyo frekans dalgaları ya da ultrason dalgaları ile tedavi seçenekleri ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok tercih ettiği ve bizim de tavsiye ettiğimiz işlemlerdir.



Yaza güzel bir başlangıç için Hem yüzümüzde anti-aging tedavisi için hem de vücuttaki lokal yağ birikimlerine, bölgesel incelme, sıkılaşma ve selülit problemlerine çözümler sunmaktadırlar.” açıklamasında bulundu.