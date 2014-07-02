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    02.07.2014 - 15:03 |

    Bu ülkede oruç yasak

    Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde memurlar, öğrenciler ve öğretmenlerin oruç tutması resmen yasaklandı.

    Bu ülkede oruç yasak

    Uygur bölgesinde bazı hükümet organları oruç tutulmasını yasakladı. Turfan ticaret işleri bürosu, internet sitesinde hafta başında yayımladığı bildiriyle, 'kamu görevlileri ve öğrenciler oruç tutamaz ve diğer dini faaliyetlere katılamaz' uyarısı yaptı.

    Bölgedeki resmi radyo istasyonlarından Bozhou'nun internet sitesinden yayımlanan uyarıda da, 'parti üyeleri, öğretmenler ve gençler Ramazan faaliyetlerine katılamaz' denildi.

    Hong Kong merkezli South China Morning gazetesi, benzer nitelikli uyarıların pek çok resmi makam tarafından yayımlandığını kaydetti. Gazete ayrıca, yerel kaynaklara dayanarak, yetkililerin gün içinde ücretsiz yemek organizasyonları düzenlediğini belirtti.

    Doğu Türkistan olarak bilinen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde artan gerilim ve şiddet eylemleri nedeniyle son bir buçuk yılda 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

    Pekin yönetimi, eylemleri 'terör saldırısı' olarak niteliyor ve 'radikal İslamcı örgütleri' sorumlu tutuyor. Yurtdışındaki insan hakları örgütleriyse, Uygurlar üzerinde giderek artan dini ve kültürel baskıların şiddet eylemlerine yol açtığını savunuyor. Uluslararası gözlemciler ya da yabancı gazetecilerin iddiaları araştırmak üzere bölgede bağımsız çalışmasına ise izin verilmiyor.

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