Bursa'da ''Temaşa-i Ramazan'' etkinlikleri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, düzenlediği basın toplantısında, "11 ayın sultanı ramazan"ı karşılamanın heyecanı içinde olduklarını belirtirken, ramazan ayının coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım ayı olduğunu söyledi.

Belediye olarak ramazan ayı boyunca her gün birbirinden değişik programlar hazırladıklarını, özellikle iftar sonrasında yapılacak bu etkinlikler sayesinde Bursa’da Ramazan akşamlarının unutulmaz anıların arasına gireceğini dile getiren Şahin, "Ramazan animasyonları, gölge oyunları, Şehir Tiyatrosunun hazırladığı orta oyunu gibi etkinliklerin yanında, sema gösterisi ve tasavvuf müziği konserleri olacak" dedi.

Şahin, etkinliklerin Kent Müzesi, Kent Meydanı, Beşevler Çamlıca Pazaryeri, Altınşehir Pazaryeri, Akpınar, Barakfaki, Orhangazi Parkı, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, Mudanya, Gemlik, Gürsü ve Kestel’de yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan her yıl özlemle beklediğimiz bir ay. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, paylaşma duygularımızı pekiştiren böyle günleri, millet olarak her zaman dolu dolu yaşamaya gayret ediyoruz. Biz büyükşehir

sınırlarına yayılan etkinliklerle bütün Bursa’yı yaşanacak güzelliklere ortak etmek istiyoruz. İnanıyorum ki bu görsel şölenlerle Bursa’nın her köşesi bayram yerine dönecektir. Kültürel etkinliklerin yanında Bursa’yı kucaklayacak hizmetler sunuyoruz. Tüm faaliyetlerimizi her ramazan ayında, sosyal belediyecilik sorumluluğunun gereklerini yerine getirerek taçlandırıyoruz."

"Komşusu açken tok yatılmaz" düsturundan hareketle yaptıkları erzak yardımlarının sayısını her geçen yıl artırdıklarını ifade eden Şahin, bu yıl 7 bin aileye kuru erzak ve kahvaltılık gıdadan oluşan paketler dağıtacaklarını, göreve geldikleri günden bu yana, bu yılla birlikte yaklaşık 40 bine yakın aileye erzak yardımı ulaştırmış olacaklarını belirtti.

Hikmet Şahin, her yıl olduğu gibi bu yıl da Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki katlı otoparkta kurulacak aşevi aracılığıyla sıcak yemek dağıtımı yapılacağını, aşevinde ramazan boyunca yaklaşık 100 bin vatandaşın misafir edileceğini kaydederek, "Her akşam bir sofra kuracağız. Hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum; gelin sizin de çorbada tuzunuz olsun, bir sofra da siz kurun. Belediye olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Halk Bankası Heykel Şubesi, ’45000002’ hesap numarasına para yatırabilirler. Bursalı hemşehrilerimin huzurlu bir ramazan geçirmelerini diliyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ayrıca yeni eğitim öğretim yılının başlamak üzere olduğuna da değinerek, 7 merkez ilçede belirlenen 5 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye gibi acil ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, 1700 üniversite öğrencisine de burs vereceklerini sözlerine ekledi.