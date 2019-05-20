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    20.05.2019 - 15:22 |

    Burun damlası orucu bozar mı?

    Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın gelişi tüm İslam aleminden mutluluk ile karşılandı. Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar ise bazı sorulara cevap arıyor. Bunların başında gelen ise "Burun damlası orucu bozar mı?" sorusu. İşte merak edilen o sorunun yanıtı!

    Burun damlası orucu bozar mı?

    11 Ayın Sultanı Ramazan geldi çattı. Müslümanlar bu kutsal ayda oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Ancak bazı soruların cevapları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunların başında gelen "Burun damlası orucu bozar mı?" sorusu ile ilgili din İşleri Yüksek Kurulu bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

    BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

    Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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