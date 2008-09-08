Çadırda 5 yıldızlı iftar sofrası

Kentin merkezindeki bin kişilik konforlu iftar çadırında halka sunulacak yemekler için hazırlıklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Dev kazanlarda, dev kepçeler kullanılarak, yüzlerce kilo kuru gıda ve sebze kullanılarak hazırlanan yemekler, konuklara ikram ediliyor.

Yöresel yemeklerin yanı sıra Osmanlı mutfağından da örneklerin sunulduğu menüde, çorbalar sofraların vazgeçilmezini oluşturuyor. Her akşam farklı türde çorba, iki çeşit yemek, tatlı, meyve ve her türlü alkolsüz içeceğin bulunduğu sofrada, konuklar dualar eşliğinde oruçlarını açıyorlar.

Yeterli sayıda personelin görevlendirildiği yemek dağıtımı sırasında, yaşlılar ellerinden tutularak masalarına kadar oturtulurken, yemekleri de sırada bekletilmeden getiriliyor. İftar çadırı, muhtaçları, tatmadıkları ya da unuttukları lezzetlerle buluşturuyor. Çadıra sadece muhtaçlar değil, kalabalıkla birlikte iftar açmanın manevi huzurunu yaşamak isteyenler de geliyor.

İftar çadırının günlük yemek bedelini ise her gün bir hayırsever karşılıyor. Sponsor sorunun olmadığı iftar çadırında, 5 yıldızlı sofranın kişi başı maliyeti ise yemek şirketlerinin rekabeti sayesinde bir kişilik dürüm fiyatından da ucuza geliyor.

Firmanın sorumlu müdürü Ali Eğilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda iftar menüsü hazırlama işinin maliyetini çıkarırken kar amacı gütmediklerini belirterek, "Bugün bir kişilik döner dürüm bile 3 YTL’den aşağıya değil. Buna rağmen biz üç çeşit yemek, tatlı ve meşrubat karşılığında kişi başı 2.70 YTL alıyoruz. Kardan çok, yaptığımız işin kutsallığına ve maneviyatının yüceliğine inanıyoruz" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk ise klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliği ilke edindiklerini bildirdi. Hayırsever iş adamı ve kuruluşları iftar açacak vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Öztürk, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Seyhan Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında iş adamlarımız iftar verebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar" dedi.

KADİR GECESİ İFTARI İÇİN KURA ÇEKİMİ

Günlük 2 bin 700 YTL olan bin kişilik iftar yemeğine sponsor sorunu yaşamadıklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Özellikle Kadir Gecesinde vereceğimiz iftar yemeği için beklenenin üzerinde talep oldu. Bu nedenle hiçbir başvuru sahibini üzmemek için kura çekimi gündeme gelecek. Tüm hayırseverlerimize bu ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Öztürk, çadırdaki bin kişilik yemeğin yanı sıra Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinin bahçesinde kalan hasta yakınları için hergün 500 kişilik iftar yemeği servisi yaptıklarını, bir gezici aracın da yine 500 kişilik yemeği her gün farklı mahallede dağıttığını kaydetti.

Öztürk, günde 2 bin kişiye yemek dağıtımını, ramazan boyunca sürdüreceklerini bildirdi.

