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    HaberlerRamazan Haberleri Çınar’da Ramazan bu kez başka!
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    27.08.2008 - 14:55 |

    Çınar’da Ramazan bu kez başka!

    Çınar Hotel, bu yıl büyük Ramazan davetlerine yönelik özel iftar menülerine ağırlık veriyor. Ama dileyen konuklarını yine La Delicatesse Restaurant’ın terasında, denize ve havuza karşı ağırlayabilir.

    Çınar’da Ramazan bu kez başka!

    Yeşilköy’ün incisi Çınar Hotel, Ramazan’a özel iki farklı iftar seçeneği ile karşınızda... Bu seçeneklerden ilki büyük davetler... Daha çok şirket yemekleri için düşünülen bu konseptte konuklara, arzuya göre belirlenen bir iftar menüsü sunuluyor. Menü fiyatına KDV; limitsiz çay, filtre kahve ve meyve suları dahil ediliyor. Kürsü, mikrofon, ses sistemi sunum için otel tarafından sağlanıyor. Yemek sırasında CD çalar ile müzik yayını yapılıyor. Bahçe katındaki manzaralı Marmara Salonu’nda gerçekleştirilen toplu Ramazan davetleri, anlaşmaya bağlı olarak havuz başında, ya da otelin bahçesinde de gerçekleştirilebiliyor. Daha küçük gruplar ve özel iftar yemekleri için düşünülen ikinci seçenek ise La Delicatesse... Yalnız rezervasyon yaptırmak şartı ile! Bu kez yaz akşamlarına rastlayan Ramazan’ın keyfini iftarda çıkartmak isteyenler için Çınar Hotel’in terası mükemmel... Son derece dingin, karmaşadan uzak... Masalara iftar tabağı ve çorba servis ediliyor... Mönüden mevsim zeytinyağlılarını ya da salata çeşitlerinden birini seçmek mümkün...

    Tel: 0.212.663 29 00

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