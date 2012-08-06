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    06.08.2012 - 16:55 |

    Çorbasız iftar yapmayın!

    Sıcak havalarda çorba içmek cazip gelmese de iftarda çorba tüketimine önem verin. Yanlış beslenme Ramazan’da sağlık sorunlarına neden olabilir.

    Çorbasız iftar yapmayın!

    Uzun süreler oruç tutulduğu için açlık hissi dayanılmaz bir hal almaktadır. İftar saati geldiğinde 5-10 dakika içerisinde birden yemek yenildiğinde ağırlık çökmekte ve hazımsızlık sorunları yaşanmaktadır. Bu nedenle çorba muhteşem bir başlangıç olarak önümüze çıkmaktadır.

    Çorba, besleyici özelliğinin yanı sıra çok hafif bir tercihtir. Gün boyu aç kalan midenin, düşen kaç şekerinin şifası çorbada saklıdır. Çorba, mideyi yemeğe hazırlar. Uzmanlar iftarda çorbadan sonra 15-20 dakika beklenip öyle yemek yenmesi gerektiğine değinmektedir.

    Özellikle sebze çorbaları hem hafif hem de besleyici olması sebebiyle daha çok tercih edilebilir. Vücuttaki su dengesini koruyan sebze çorbaları kan basıncını da dengeler.

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