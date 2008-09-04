Çubuklu'da bir iftar vakti

Anadolu yakasının en güzel koyudur çubuklu. Boğaz bir başka görsel güzellik sunar seyre dalana. Bu seyri keyfe birde güzel bir iftar sofrası kurulmuşsa önünüze değmesinler keyfe.

40 yıllık tarihi ile boğazın sayılı mekânlarından olan Taç ‘Balık’ Restaurant' da kaliteli ve görsel bir yemek şölenini keşfetmek için yapmanız gereken tek şey sadece bir ramazan akşamı, deniz kenarındaki harika manzarada yerinizi almak.

250 kişilik kapalı mekanı da tercih edebilirsiniz ulu sedir ağaçlarının gölgesinde ki yazlık bahçeyi de. Güleç yüzlü personel yer seçiminizde yardımcı olacaktır elbette. Işıl ışıldır İstanbul ramazan akşamlarında, kandiller yanar minarelerin kubbelerinde. Keyifli ramazan akşamlarınızı sevdiklerinizle Taçlandırmak İsterseniz çubukluda ki Taç Balık Restaurant sizin için iyi bir seçim olacaktır. 8 çeşitle hazırlanmış iftar tabağınla başlayabilirsiniz, ardından sıcak bir çorba içinizi ısıtacak. Mideyi çok yormamak lazım, zeytinyağlılarla yemeğe devam. kolesterol korkusu olanlar balık tercih edebilir ama yok ben kırmızı etten vaz geçemem diyorsanız seçeneklerde o da düşünülmüş, yanında mis gibi ramazan pidesi iyi gider, tatlı için biraz mola ve ardından tadı damakta kalacak dondurmalı hurma tatlısı, Taç Balık Restaurant bu kadar anlattığımız keyfi ve menüyü sizler için uygun bir fiyatla sınırlamış kişi başı 50.00 ytl tabi ki bunun için öncelikle rezervasyon gerekli.